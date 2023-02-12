Франк ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк ожидает, что "Арсенал" все равно выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне, несмотря на осечку в матче с его командой.

В субботу "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Брентфордом", позволив Айвену Тоуни ответить на гол Леандро Троссарда (1:1).



Франк восхищается своей командой, но ожидает, что "Арсенал" выправит свою форму и завоюет титул впервые с сезона 2003/04.



"Мы будем праздновать эту очень хорошую игру. Мы полностью заслужили ответный гол. Я под большим впечатлением. Они ("Арсенал") фавориты на завоевание титула, и я думаю, они сделаю это".



"До матча я сказал игрокам, что им нужно показать свою лучшую игру, потому что "Арсенал" так хорош в этом году. Думаю, мы были близки к этому, и я просто сказал игрокам после: "Вау", — цитирует Франка Evening Standard.