23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд В воскресенье, 12 февраля, двумя поединками продолжится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Лидс" рискует повторить клубный антирекорд, установленный в 1997 году, из девяти матчей Премьер-Лиги подряд без побед в течение одного сезона. "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из четырех последних поединков чемпионата (2 ничьи, 1 поражение), хотя до этого — четыре из четырех. "Белые" могут похвастать только одной победой в 18 последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге — 1:0 на "Элланд Роуд" в 2002 (6 ничьих, 11 поражений).

"Лидсу" предстоит оценить состояние Лиама Купера, Марка Роки и Луиса Синистерры. Паскаль Стрейк приходит в себя после сотрясения.

"Юнайтед" будет не хватать Скотта Мактоминея, Кристиана Эриксена, Антони и Антони Мартиаля, Каземиро продолжает отбывать дисквалификацию. Аарон Ван-Биссака может вернуться после болезни.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Сити" потерпел три поражения в шести последних матчах с учетом всех соревнований — как и 27 предыдущих. "Астон Вилла" может впервые с 2008-2009 годов одержать четыре выездных победы подряд в чемпионате. "Горожане" выиграли все 12 последних домашних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.

Полузащитник "Сити" Фил Фоден оправился после болезни и в четверг вернулся к тренировкам. Джон Стоунс точно не сыграет.

Вингер "Виллы" Бертран Траоре уже приступил к тренировкам, Диего Карлос может последовать за ним на следующей неделе.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. che-ger 12.02.2023 06:55 # che-ger
    И почему Тодд уволил Тухеля ?? Ну вот почему блять ?

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  2. liverpo0ol 12.02.2023 06:35 # liverpo0ol
    Лидс накажет.
    Ав 2-1 сися

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  3. eminem97gunner 12.02.2023 06:34 # eminem97gunner
    &#128680; Ли Мейсон, который отвечал за VAR, забыл провести линию офсайда

    Кристиан Н&#235;ргор оказался в офсайде. Если бы линии были нарисованы, гол был бы не засчитан.



    https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11740619/VAR-Lee-Mason-FORGOT-draw-offside-lines-reviewing-Ivan-Toneys-controversial-equaliser.html

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