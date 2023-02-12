23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 12 февраля, двумя поединками продолжится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лидс" рискует повторить клубный антирекорд, установленный в 1997 году, из девяти матчей Премьер-Лиги подряд без побед в течение одного сезона. "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из четырех последних поединков чемпионата (2 ничьи, 1 поражение), хотя до этого — четыре из четырех. "Белые" могут похвастать только одной победой в 18 последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге — 1:0 на "Элланд Роуд" в 2002 (6 ничьих, 11 поражений).



"Лидсу" предстоит оценить состояние Лиама Купера, Марка Роки и Луиса Синистерры. Паскаль Стрейк приходит в себя после сотрясения.



"Юнайтед" будет не хватать Скотта Мактоминея, Кристиана Эриксена, Антони и Антони Мартиаля, Каземиро продолжает отбывать дисквалификацию. Аарон Ван-Биссака может вернуться после болезни.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" потерпел три поражения в шести последних матчах с учетом всех соревнований — как и 27 предыдущих. "Астон Вилла" может впервые с 2008-2009 годов одержать четыре выездных победы подряд в чемпионате. "Горожане" выиграли все 12 последних домашних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Сити" Фил Фоден оправился после болезни и в четверг вернулся к тренировкам. Джон Стоунс точно не сыграет.



Вингер "Виллы" Бертран Траоре уже приступил к тренировкам, Диего Карлос может последовать за ним на следующей неделе.