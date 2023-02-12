Стеллини поставил под сомнение дух "Тоттенхэма"

Ассистент главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини поставил под сомнение дух своей команды после разгромного поражения от "Лестера".

Открыв счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр", затем "Тоттенхэм" пропустил четыре гола и в итоге потерпел поражение 4:1.



Фанатам "шпор" вдвойне обиднее, потому что этому результату предшествовала яркая победа 1:0 над "Манчестер Сити", и Стеллини, который продолжает отдуваться перед прессой вместо Антонио Конте, соглашается, что команда сыграла ниже своего уровня.



"Обретение стабильности — это длинный процесс, это душевный процесс. Ты должен прибавить в душевном плане, а также в своем отношении к делу. После того, как мы забили, что-то изменилось".



"У нас возникли большие проблемы, и мы расстроены этим. Этому нет объяснения — если ты знаешь, что произошло, тогда ты можешь изменить это. Это случалось с нами и в прошлом сезоне, когда мы победили "Манчестер Сити", а затем проиграли "Бернли".



"Мы являемся командой, и что-то должно измениться в этой команде, не индивидуально. Дело в желании".



"Дело в восстановлении душевной энергии. Возможно, против "Манчестер Сити" они израсходовали всю свою энергию. И восстановление энергии — это словно битва. Ты должен восстанавливать энергию до прежнего уровня", — цитирует Стеллини The Independent.