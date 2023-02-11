Артета уверен, что "Брентфорд" забил из офсайда

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что "Брентфорд" забил гол в ворота его команды из офсайда.

В субботу "Арсенал" упустил победу в домашнем противостоянии с "Брентфордом", позволив Айвену Тоуни ответить на гол Леандро Троссарда — 1:1.



"Пчелы" забили свой гол после розыгрыш штрафного, однако видеоповторы показывают, что в офсайде находился не только Итан Пиннок, заблокировавший защитника "канониров" Габриэля Магальяэса, но и, возможно, Кристиан Нергор.



Впрочем, система VAR не посчитала первый офсайд активным, а второй не заметила, и это вызывает недоумение у Артеты.



"Я только что пересмотрел гол, и это выглядело как офсайд. Они (арбитры) объяснили, почему он не считался? Нет. Это вызывает разочарование, но они, наверное, объяснят на следующей неделе. Сегодня у нас нет объяснения".



"Ты должен применять определенные принципы в оборонительной игре, при этом придерживаясь правил. Если внезапно изменить правила, тогда ты должен изменить и свои принципы. Поэтому скажите нам заранее, и мы не будем использовать линию обороны так высоко. Потому что у тебя всегда преимущество, если тебя блокируют. Но ты не можешь блокировать, если ты в офсайде".



"Возможно, там был второй офсайд. Я не знаю. Уже слишком поздно. Гол был засчитан, и мы потеряли два очка. Я не уверен со вторым офсайдом, потому что нужно увидеть линии, которые использовала VAR. Это неважно. Это в прошлом", — цитирует Артету The Guardian.