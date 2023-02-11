Мерсон: "Буду шокирован, если "Арсенал" победит "Сити" в среду"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что притормозивший в Премьер-Лиге "Арсенал" не сможет победить "Манчестер Сити" в следующую среду.

Потерпев поражение 1:0 от "Эвертона" в прошлый уикенд, в субботу "Арсенал" потерял очки в домашнем противостоянии с "Брентфордом" (1:1).



Игра "канониров" на "Эмирейтс" произвела удручающее впечатление на Мерсона, и Пол предупреждает, что в следующую среду будет "решающий момент" для команды Микеля Артеты.



"В среду вечером их ждет тяжелый матч, большой матч. Если ты хочешь завоевать титул Премьер-Лиги, титул какой-либо лиги, то важно, как ты реагируешь на неудачи".



"Момент времени решает все. На старте сезона, вы, наверное, подумали бы: "Брентфорд" дома — не самый плохой вариант". Однако они в форме и играют как хорошая футбольная команда, умная футбольная команда. Когда они ведут 1:0, ты ожидаешь, что они будут играть на удержание, но они этого не делают".



"В среду для "Арсенала" будет матч огромной важности. Думаю, это решающий момент. Если "Манчестер Сити" выиграет матч, то я не представляю, как "Арсенал" оправится после такого".



"Увидев такую игру сегодня, я не представляю, как они могут победить "Манчестер Сити" в среду. Я буду весьма шокирован, если это произойдет. Они так уязвимы в обороне. Они оборонялись два в два. Если бы моментами "Брентфорд" делал передачи правильно, они бы выиграли этот матч".



"Тоуни не использовал очень хороший момент, пробив в перекладину, а класс игроков "Манчестер Сити" выше для этой правильной передачи. Я буду весьма шокирован, если "Арсенал" возьмет и выиграет в среду вечером", — сообщил Мерсон Sky Sports.