Поттер: "Это был хороший сейв"

Наставник "Челси" Грэм Поттер отметил хорошую вратарскую технику полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека.

В субботу "Челси" сыграл на поле "Вест Хэма" вничью (1:1), хотя в концовке гости вполне могли заработать пенальти.



В своей штрафной Соучек рукой заблокировал удар Конора Галлахера, но рефери Крейг Поусон позволил продолжить игру, а система VAR не стала вмешиваться.



По мнению Поттера, это был явный пенальти. Грэм в очередной раз сетует на отсутствие последовательности в судейских решениях в Премьер-Лиге.



"Это был хороший сейв — тебе нужен твой голкипер, чтобы помочь набрать очки".



"Пенальти не был назначен, поэтому мне нечего сказать. Если бы он был назначен, VAR не отменила бы его, но он не был назначен".



"На мой взгляд, это была игра рукой. Я не знаю, как Томаш смог так быстро опуститься и совершить подобный сейв. Это было хорошее спасение от него".



"Говорить насчет VAR — это не мое дело. Они (арбитры) — люди. И разные люди принимают разные решения. Очень сложно добиться от них последовательности. Некоторые принимают решения в твою пользу, другие — нет. Остается смириться", — цитирует Поттера Sky Sports.