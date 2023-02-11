"Арсенал" потерял очки с "Брентфордом"

"Арсенал" понес незапланированную потерю очков, не сумев одолеть в домашних стенах "Брентфорд" — 1:1.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно поражения 1:0 от "Эвертона".



В старт "пчел" влились Мадс Роэрслев, Кристоффер Айер и Витали Янельт.



Матч начался с атак хозяев, но на пятой минуте и гости показали зубы. Рико Генри не хватило техники, чтобы должным образом замкнуть прострел с правого фланга.



"Арсенал" подбирался все ближе к голу, но "Брентфорд" терпеливо выжидал возможностей для контратак — как на 25-й минуте, когда Айвен Тоуни ударом из района 11-метровой отметки сотряс крестовину ворот Аарона Рамсдейла.



Отделавшись испугом, "канониры" продолжили оказывать давление, но так и не смогли дожать "пчел" в остатке тайма. У команды Микеля Артеты были большие проблемы с точностью ударов.



Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему стучался в закрытую дверь, но "Брентфорд" продержался только до 66-й минуты. Букайо Сака прострелил с правого края штрафной к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Леандро Троссард — 1:0.



Гости после перерыва почти не атаковали, но на 74-й минуте счет стал равным. Рамсдейл не смог забрать скакавший в его штрафной мяч, и после скидки партнера Тоуни поразил ворота головой с метра — 1:1.



Наиграть еще на один гол "канониры" не смогли и не успели. Да и реальных моментов вырвать победу у них не было.



Если не считать гол Троссарда, "Брентфорд" провел образцовый в плане обороны матч. При этом "пчелы" таили угрозу впереди — чего стоит только попадание Тоуни в крестовину. "Арсенал" столкнулся с крайне неудобным соперником и понес незапланированную потерю очков.



"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче