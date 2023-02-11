"Арсенал" потерял очки с "Брентфордом"

Айвен Тоуни "Арсенал" понес незапланированную потерю очков, не сумев одолеть в домашних стенах "Брентфорд" — 1:1.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно поражения 1:0 от "Эвертона".

В старт "пчел" влились Мадс Роэрслев, Кристоффер Айер и Витали Янельт.

Матч начался с атак хозяев, но на пятой минуте и гости показали зубы. Рико Генри не хватило техники, чтобы должным образом замкнуть прострел с правого фланга.

"Арсенал" подбирался все ближе к голу, но "Брентфорд" терпеливо выжидал возможностей для контратак — как на 25-й минуте, когда Айвен Тоуни ударом из района 11-метровой отметки сотряс крестовину ворот Аарона Рамсдейла.

Отделавшись испугом, "канониры" продолжили оказывать давление, но так и не смогли дожать "пчел" в остатке тайма. У команды Микеля Артеты были большие проблемы с точностью ударов.

Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему стучался в закрытую дверь, но "Брентфорд" продержался только до 66-й минуты. Букайо Сака прострелил с правого края штрафной к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Леандро Троссард — 1:0.

Гости после перерыва почти не атаковали, но на 74-й минуте счет стал равным. Рамсдейл не смог забрать скакавший в его штрафной мяч, и после скидки партнера Тоуни поразил ворота головой с метра — 1:1.

Наиграть еще на один гол "канониры" не смогли и не успели. Да и реальных моментов вырвать победу у них не было.

Если не считать гол Троссарда, "Брентфорд" провел образцовый в плане обороны матч. При этом "пчелы" таили угрозу впереди — чего стоит только попадание Тоуни в крестовину. "Арсенал" столкнулся с крайне неудобным соперником и понес незапланированную потерю очков.

"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2023 20:10

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 11.02.2023 21:23 # thegodfather
    так-то канешн если лузерка свои 2 матча выиграет, а касл предположим соснет сегодня, то разница между командами 5 очей, и в следующем туре вроде очный матч....да уж, аплка е6уча)
    колбасня рано списана...чупси скорее вряд ли выкарабкается, а колбаске нужен всплеск...3 победы в этих матчах и они около топ-4.

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  2. sausage 11.02.2023 21:23 # sausage
    Артур не понимает, как Ньюкасл зашёл в 4-ку,
    Артур не понимает, как Арсенал, не попав в прошлом сезоне в зону ЛЧ, лидирует в этом...
    Артур просто ничего не понимает.

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  3. mancityman 11.02.2023 21:22 # mancityman
    Следующий тренер КОРОЛЕЙ - Зинедин Зидан!!!

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  4. thegodfather 11.02.2023 21:14 # thegodfather
    касл типичный середняк
    что по игре что по исполнителям
    каким куем их в топ 4 занесло...

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  5. imf-tau 11.02.2023 21:11 # imf-tau
    Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Хуесосач четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.

    Как я и говорил, у хуесосача абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
    У хуесосача абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал сосычу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, хуесосач недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.

    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с сосычем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

    (ответить)

  6. thegodfather 11.02.2023 21:11 # thegodfather
    6ля сука в такие моменты когда шпоры всякие и каслы теряют очки еще больше обидно от этих бездарных ничеек я ща сгорю нахоооооооооооооой

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  7. hachidlo 11.02.2023 21:06 # hachidlo
    Хаверц не нападающий, очевидно. Его лучше позиции, это - второй напад, атакующий полузащитник, мб правый инсайд. И то, если судить по его играем в Германии, которые уже были при царе горохе, ну и трём в Щолси. Сейчас же он превратился в подобие одноногого грута, уровень которого...а яхз, но за какими его регалиями ставят из раза в раз основу тоже не понятно.
    Ждём другого тренера, мб Энрике, и там яснее уже будет.

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  8. lexa-arsenal 11.02.2023 21:05 # lexa-arsenal
    Пенсы голос!

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  9. narcot 11.02.2023 21:05 # narcot
    Сосоланке…

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  10. soloviev 11.02.2023 21:04 # soloviev
    Мало того, что штрафной поставили, где нарушал не Салиба, а Тоуни, так ещё и оффсайд пропустили, да ещё и Тоуни толкал в спину Зинченко явно, судейка ни раз свистел против Арсенала, видно, что лига не хочет, что бы Арс уходил в отрыв и не было интриги

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  11. narcot 11.02.2023 21:00 # narcot
    Как же сороки сосут

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  12. sausage 11.02.2023 21:00 # sausage
    Кстати, Челси-БД и Арсенал-Сити почти в одно время с разницей в пол часа. Засада, бля.

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  13. mancityman 11.02.2023 20:59 # mancityman
    Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Хуесосач четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.

    Как я и говорил, у хуесосача абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
    У хуесосача абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал сосычу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, хуесосач недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.

    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с сосычем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

    Арюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

    (ответить)

  14. takernotagiver 11.02.2023 20:59 # takernotagiver
    Ну явный оффсайд у игрока Брентфорда. Ну упрямые пенсы будут до сих пор твердить что Арс тянут судьи)))
    https://skr.sh/sILYv5kCCYc

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  15. thegodfather 11.02.2023 20:54 # thegodfather
    зае6ись чо 2 очка в мусорку против мертвых подзалупальников
    2 очка в мусорку с фулхэмом
    2 очка в мусорка с аутсайдером апл вест хемом.

    уже бы касл подпирали, а так подпираем лузерку обоссаную, если те свои матчи еще выиграют конечно ору)))))))))

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  16. thegodfather 11.02.2023 20:51 # thegodfather
    так че там по прогнозу бд-челси?
    че тут не осталось прогнозистов? оруууууууу

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  17. gameboy 11.02.2023 20:50 # gameboy
    Гол то рили с минимального офсайда пропустили, еш и такие матчи должны быть как этот. Едем дальше, у МС тоже спад проглядывается

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  18. narcot 11.02.2023 20:48 # narcot
    Почему на сетанте вместо украинского английский на матче псж))

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  19. mixmaster 11.02.2023 20:34 # mixmaster
    похуй, пляшем дальше

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  20. thegodfather 11.02.2023 20:29 # thegodfather
    ИМПЕРАТОРЫ будут на троне. Рано или поздно, братишки.
    НЕту смысла обсуждать матчи арсенала или любых других команд.
    Все что щас интересно, это когда и при каких обстоятельствах Челси будет на ТРОНЕ.
    Все остальное это для убогих.

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