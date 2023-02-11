"Арсенал" потерял очки с "Брентфордом"
"Арсенал" понес незапланированную потерю очков, не сумев одолеть в домашних стенах "Брентфорд" — 1:1.
Стартовый состав "канониров" не изменился относительно поражения 1:0 от "Эвертона".
В старт "пчел" влились Мадс Роэрслев, Кристоффер Айер и Витали Янельт.
Матч начался с атак хозяев, но на пятой минуте и гости показали зубы. Рико Генри не хватило техники, чтобы должным образом замкнуть прострел с правого фланга.
"Арсенал" подбирался все ближе к голу, но "Брентфорд" терпеливо выжидал возможностей для контратак — как на 25-й минуте, когда Айвен Тоуни ударом из района 11-метровой отметки сотряс крестовину ворот Аарона Рамсдейла.
Отделавшись испугом, "канониры" продолжили оказывать давление, но так и не смогли дожать "пчел" в остатке тайма. У команды Микеля Артеты были большие проблемы с точностью ударов.
Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему стучался в закрытую дверь, но "Брентфорд" продержался только до 66-й минуты. Букайо Сака прострелил с правого края штрафной к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Леандро Троссард — 1:0.
Гости после перерыва почти не атаковали, но на 74-й минуте счет стал равным. Рамсдейл не смог забрать скакавший в его штрафной мяч, и после скидки партнера Тоуни поразил ворота головой с метра — 1:1.
Наиграть еще на один гол "канониры" не смогли и не успели. Да и реальных моментов вырвать победу у них не было.
Если не считать гол Троссарда, "Брентфорд" провел образцовый в плане обороны матч. При этом "пчелы" таили угрозу впереди — чего стоит только попадание Тоуни в крестовину. "Арсенал" столкнулся с крайне неудобным соперником и понес незапланированную потерю очков.
"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче
11.02.2023 20:10
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Последние комментарии:
так-то канешн если лузерка свои 2 матча выиграет, а касл предположим соснет сегодня, то разница между командами 5 очей, и в следующем туре вроде очный матч....да уж, аплка е6уча)
колбасня рано списана...чупси скорее вряд ли выкарабкается, а колбаске нужен всплеск...3 победы в этих матчах и они около топ-4.
(ответить)
Артур не понимает, как Ньюкасл зашёл в 4-ку,
Артур не понимает, как Арсенал, не попав в прошлом сезоне в зону ЛЧ, лидирует в этом...
Артур просто ничего не понимает.
(ответить)
Следующий тренер КОРОЛЕЙ - Зинедин Зидан!!!
(ответить)
касл типичный середняк
что по игре что по исполнителям
каким куем их в топ 4 занесло...
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Хуесосач четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у хуесосача абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
У хуесосача абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал сосычу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, хуесосач недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с сосычем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
6ля сука в такие моменты когда шпоры всякие и каслы теряют очки еще больше обидно от этих бездарных ничеек я ща сгорю нахоооооооооооооой
(ответить)
Хаверц не нападающий, очевидно. Его лучше позиции, это - второй напад, атакующий полузащитник, мб правый инсайд. И то, если судить по его играем в Германии, которые уже были при царе горохе, ну и трём в Щолси. Сейчас же он превратился в подобие одноногого грута, уровень которого...а яхз, но за какими его регалиями ставят из раза в раз основу тоже не понятно.
Ждём другого тренера, мб Энрике, и там яснее уже будет.
(ответить)
Пенсы голос!
(ответить)
Сосоланке…
(ответить)
Мало того, что штрафной поставили, где нарушал не Салиба, а Тоуни, так ещё и оффсайд пропустили, да ещё и Тоуни толкал в спину Зинченко явно, судейка ни раз свистел против Арсенала, видно, что лига не хочет, что бы Арс уходил в отрыв и не было интриги
(ответить)
Как же сороки сосут
(ответить)
Кстати, Челси-БД и Арсенал-Сити почти в одно время с разницей в пол часа. Засада, бля.
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Хуесосач четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у хуесосача абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
У хуесосача абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал сосычу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, хуесосач недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с сосычем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
Арюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
(ответить)
Ну явный оффсайд у игрока Брентфорда. Ну упрямые пенсы будут до сих пор твердить что Арс тянут судьи)))
https://skr.sh/sILYv5kCCYc
(ответить)
зае6ись чо 2 очка в мусорку против мертвых подзалупальников
2 очка в мусорку с фулхэмом
2 очка в мусорка с аутсайдером апл вест хемом.
уже бы касл подпирали, а так подпираем лузерку обоссаную, если те свои матчи еще выиграют конечно ору)))))))))
(ответить)
так че там по прогнозу бд-челси?
че тут не осталось прогнозистов? оруууууууу
(ответить)
Гол то рили с минимального офсайда пропустили, еш и такие матчи должны быть как этот. Едем дальше, у МС тоже спад проглядывается
(ответить)
Почему на сетанте вместо украинского английский на матче псж))
(ответить)
похуй, пляшем дальше
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ будут на троне. Рано или поздно, братишки.
НЕту смысла обсуждать матчи арсенала или любых других команд.
Все что щас интересно, это когда и при каких обстоятельствах Челси будет на ТРОНЕ.
Все остальное это для убогих.
(ответить)
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