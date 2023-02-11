"Лестер" разгромил "Тоттенхэм"

Пропустив первым, "Лестер" одержал крупную победу над "Тоттенхэмом" на своем поле — 4:1.

Из-за ушиба "лисы" недосчитались Юри Тилеманса, чье место в стартовом составе занял Нампалис Менди.



Место травмированного Уго Льориса в воротах "шпор" занял Фрэйзер Форстер. Также с первых минут появились дебютант Педро Порро и Яфет Танганга, заменив Кристиана Ромеро и Эмерсона Рояла.



Несмотря на то, что "Лестер" пытался огрызаться, "Тоттенхэм" выглядел гораздо лучше в начале матча. Что важно, гости доводили свои атаки до ударов.



На 14-й минуте Родриго Бентанкур с близкого расстояния поразил ворота хозяев после подачи углового и удачного отскока мяч от ноги Виктора Кристиансена — 0:1.



Ничего не предвещало беды для гостей, но на 23-й минуте счет стал равным. Бентанкур отбил мяч подальше после розыгрыша углового у своих ворот, а Менди нанес роскошный пушечный удар с лету, поразив ближний верхний угол — 1:1.



Спустя еще две минуты хозяева вышли вперед. Ваут Фас отобрал мяч у Харри Кейна возле центральной линии поля и тут же снабдил передачей Келечи Ихеаначо, который нашел на левом краю штрафной Джеймса Мэддисона, а тот пробил низом в касание в ближний угол ворот — 2:1.



После такого двойного залпа игра у "шпор" разладилась — настолько, что под занавес первого тайма лондонцы пропустили еще раз. Оказавшись перед Эриком Дайером на границе штрафной, Ихеаначо не встретил никакого сопротивления со стороны защитника и, чуть потоптавшись на месте, нанес крученый удар низом — 3:1.



Во втором тайме игра проходила с преимуществом "Лестера", тогда как "Тоттенхэм" выглядел обреченным. Хозяева имели моменты, чтобы сделать счет крупнее. Например, на 70-й минуте Харви Барнс поразил цель обводящим ударом с угла вратарской, однако был зафиксирован офсайд.



И все-таки четвертого гола "шпорам" не удалось избежать. На 81-й минуте Барнс с подступов к штрафной нанес не самый сильный, но точный удар в нижний угол ворот — 4:1.



"Тоттенхэм" хорошо выглядел в начале матча и справедливо открыл счет, но два гола в течение двух минут от "Лестера" просто надломили команду Антонио Конте.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче