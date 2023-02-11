Поттер: "Вы видели наш потенциал"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер считает, что его команде удалось продемонстрировать свой потенциал, несмотря на потерю двух очков против "Вест Хэма".
Забив быстрый гол усилиями Жоау Фелиша, еще в первом тайме "Челси" пропустил ответный, в итоге так и не сумев наиграть на победу на Лондонском стадионе в субботу — 1:1.
После очередной осечки Поттер был в приподнятом настроении, но признал, что его многочисленным игрокам нужно больше времени, чтобы сыграться.
"Мы хорошо играли, хорошо контролировали игру, забили гол и искали второй".
"В целом это была позитивная игра в первом тайме. Мы были слегка расстроены от того, что пропустили. Это усложнило нам жизнь".
"Второй тайм больше стал отражением того, что мы все еще находимся в процессе интеграции новых игроков, которые привыкают к скорости Премьер-Лиги".
"Думаю, вы видели потенциал в первом тайме. Невозможно контролировать, что люди говорят снаружи — ты видишь это и просто продолжаешь трудиться. У нас хороший коллектив, и мы в восторге от потенциала этой команды, однако это процесс, требующий времени", — сообщил Поттер BBC.
11.02.2023 19:00
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Никчёмный коуч. В вулвич бы слить его.
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Типа потенциально могут с вест хэмом в ничейку скатать
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"Мы видели ваш потенциал" - нет! О чем речь?? игры как не было так и нету! Мертвый вестхэм чуть не выиграл челси! Что он несет?
Уволить однозначно его. Может он и не плохой тренер, но когда у тебя звездный состав, то тренер нужен авторитетный, а не это недорозумение.
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