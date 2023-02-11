Джеррард "очень заинтересован" в работе с "Лидсом"
Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард "очень заинтересован" в работе с "Лидсом".
Поиски "Лидсом" замены для уволенного Джесси Марша затягиваются — Карлос Корберан отверг "белых" и заключил новый контракт с "Вест Бромвичем", а Андони Ираолу в Англию не отпустил "Райо Вальекано".
По информации Football Insider, сейчас "Лидс" рассматривает вариант с приглашением 42-летнего Джеррарда, который находится без клуба после увольнения из "Виллы" в октябре.
"Лидс" имеет давний интерес к Джеррарду — еще со времен работы того в "Рейнджерс". Клуб с "Элланд Роуд" видел в Стивене свою цель номер один в моменты, когда Марсело Бьелса затягивал с продлением своего контракта.
При этом сам Джеррард с радостью бы взялся за работу в "Лидсе", несмотря на опасную близость "белых" к зоне вылета Премьер-Лиги.
11.02.2023 18:00
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Можно ещё Лэмпарда рассмотреть на должность. Эвертон не смог вывести в Чемпионшип, может хоть Лидс выведет.
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удачи
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