Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард "очень заинтересован" в работе с "Лидсом".

Поиски "Лидсом" замены для уволенного Джесси Марша затягиваются — Карлос Корберан отверг "белых" и заключил новый контракт с "Вест Бромвичем", а Андони Ираолу в Англию не отпустил "Райо Вальекано".



По информации Football Insider, сейчас "Лидс" рассматривает вариант с приглашением 42-летнего Джеррарда, который находится без клуба после увольнения из "Виллы" в октябре.



"Лидс" имеет давний интерес к Джеррарду — еще со времен работы того в "Рейнджерс". Клуб с "Элланд Роуд" видел в Стивене свою цель номер один в моменты, когда Марсело Бьелса затягивал с продлением своего контракта.



При этом сам Джеррард с радостью бы взялся за работу в "Лидсе", несмотря на опасную близость "белых" к зоне вылета Премьер-Лиги.