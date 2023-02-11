Джеррард "очень заинтересован" в работе с "Лидсом"

Стивен Джеррард Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард "очень заинтересован" в работе с "Лидсом".

Поиски "Лидсом" замены для уволенного Джесси Марша затягиваются — Карлос Корберан отверг "белых" и заключил новый контракт с "Вест Бромвичем", а Андони Ираолу в Англию не отпустил "Райо Вальекано".

По информации Football Insider, сейчас "Лидс" рассматривает вариант с приглашением 42-летнего Джеррарда, который находится без клуба после увольнения из "Виллы" в октябре.

"Лидс" имеет давний интерес к Джеррарду — еще со времен работы того в "Рейнджерс". Клуб с "Элланд Роуд" видел в Стивене свою цель номер один в моменты, когда Марсело Бьелса затягивал с продлением своего контракта.

При этом сам Джеррард с радостью бы взялся за работу в "Лидсе", несмотря на опасную близость "белых" к зоне вылета Премьер-Лиги.


Метки Джеррард, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 11.02.2023 18:34 # suddenly
    Можно ещё Лэмпарда рассмотреть на должность. Эвертон не смог вывести в Чемпионшип, может хоть Лидс выведет.

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  2. mancunia-planet 11.02.2023 18:12 # mancunia-planet
    удачи

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