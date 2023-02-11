"Челси" и "Вест Хэм" поделили очки
Дебютного гола Жоау Фелиша за клуб оказалось недостаточно, чтобы "Челси" одержал победу в гостях у "Вест Хэма" — 1:1.
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 2:4 над "Лестером" в прошлый уикенд.
В старте у "синих" были замечены Рубен Лофтус-Чик, Нони Мадуэке и Жоау Фелиш, которые заменили Конора Галлахера, Мейсона Маунта и Хакима Зийеша.
Начало матча осталось за гостями, которые провели несколько хороших атак, а на девятой минуте даже поразили ворота "Вест Хэма". Получив передачу со своей половины поля, Фелиш ворвался в штрафную по правому краю. Жоау подсек мяч перед Лукашем Фабиански, а после попадания снаряда в штангу сам же сыграл на добивании. Однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Челси" продолжил искать счастье в атаках и на 16-й минуте забил по всем правилам. Все тот же Фелиш нанес удар в касание с границы вратарской после заброса верхом от Энцо Фернандеса — 0:1.
Прошло еще около пяти минут, и свой момент получил Хаверц. Кай отправился на свидание с Фабиански, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота, однако радость "синих" была прервана лайнсменом — офсайд.
Постепенно хозяева пришли в чувство и стали отвечать своими атаками. На 25-й минуте Мичейл Антонио пробивал пяткой из пределов вратарской, однако Кепа Аррисабалага защитил свои владения.
А на 28-й минуте счет стал равным. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга, Джаррод Боуэн головой переправил мяч к дальней штанге, куда подоспел Эмерсон Палмери, в касание поразив ворота своей бывшей команды — 1:1.
В остатке первого тайма "Челси" смотрелся предпочтительнее и создал несколько моментов, но снова выйти вперед не смог.
После перерыва "синие" продолжили оказывать давление, но атаковали довольно примитивно, ограничиваясь забросами в штрафную, что не становилось проблемой для "молотобойцев".
Вскоре "Вест Хэм" вновь встал ходить вперед и показывать зубы. На 82-й минуте Томаш Соучек добил мяч в ворота после отраженного Кепой удара Деклана Райса, однако система VAR обнаружила офсайд.
Концовка выдалась напряженной для обеих команд, однако ничейный счет остался на табло до финального свистка.
"Челси" забил быстрый гол, пропустил ответный, после чего имел значительное игровое преимущество, которое не смог конвертировать в три очка. Впрочем, "Вест Хэм" не сидел в глухой обороне и имел свои моменты, чтобы вырвать победу.
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
11.02.2023 17:30
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Жду гол от нашего продукта - Ивана Тони
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Троссар >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Мудрик
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томас фрэнк = гарри поттер
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Поттер: "Вы видели наш потенциал"
Источник: http://fapl.ru/
Ебать, это он типо признал, что Челси говно?
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Красиво ебём
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Продавили таки. Молодцы!
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асеналу пора выпускать план Б георгину)
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Троссар - красавчег
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е6ать вскрыли, щас главное добить
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Тросс забил
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томас франк > гарри поттер
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11.02.2023 19:02 #
imf-tau
Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Сосыч четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у сосыча абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
У сосыча абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал сосычу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, сосыч недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с сосычем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
Источник: http://fapl.ru/posts/98535/?c=1#c7726641
RIP саусаге
(ответить)
п3дц там дортмунд каждый матч е6ет и е6ет.
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Арс чё, в больщинстве играет?
Асада какая то
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арсенал точно выглядит как чемпионская команда?))
(ответить)
хохло-нацicти, цыганье и прочие квадратное6лые.
Сегодня такое вам упражнение. Валитесь на спину и вращайте в воздусях копытами. Будто генератор крутите штоб свiтло было. Хрюкать вам можно. Поехали, а то давно вас не дрессировал :-)
(ответить)
Арснналу не хватает напа типа Тоуни,мощный, цепкий форвард.Нкетиа клоун,а Жесуса до коеца марта как минимум не будет
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Тоуни пришелся бы Арсеналу ко двору. Очень качественный футболист
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Комменты пишутся, температура на ФАПЛе становится лучше. Сосыч четко ведет курс. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у сосыча абсолютно лучший интеллект на ФАПЛе. Сбалансированный, пластичный и классный. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций мнений и оценок просто поражает воображение. Хочешь - будет спецом по ядерной физике, хочешь - военным экспертом, желание есть - рассуждай о газовой игле. Абсолютно любые ипостаси без потери качества.
У сосыча абсолютно лучший подсос ФАПЛа и, возможно, мира омар. Никакие лемурсы, ель-геи или мелшоды ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал сосычу Золотой унитаз в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая свое место в иерархии ФАПЛа, сосыч недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся с сосычем по ключевым моментам - изучайте процессы в мире. Улучшите свое понимание сути этой системы и последние ролики Соловьева. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
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