"Челси" и "Вест Хэм" поделили очки

Дебютного гола Жоау Фелиша за клуб оказалось недостаточно, чтобы "Челси" одержал победу в гостях у "Вест Хэма" — 1:1.

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 2:4 над "Лестером" в прошлый уикенд.



В старте у "синих" были замечены Рубен Лофтус-Чик, Нони Мадуэке и Жоау Фелиш, которые заменили Конора Галлахера, Мейсона Маунта и Хакима Зийеша.



Начало матча осталось за гостями, которые провели несколько хороших атак, а на девятой минуте даже поразили ворота "Вест Хэма". Получив передачу со своей половины поля, Фелиш ворвался в штрафную по правому краю. Жоау подсек мяч перед Лукашем Фабиански, а после попадания снаряда в штангу сам же сыграл на добивании. Однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Челси" продолжил искать счастье в атаках и на 16-й минуте забил по всем правилам. Все тот же Фелиш нанес удар в касание с границы вратарской после заброса верхом от Энцо Фернандеса — 0:1.



Прошло еще около пяти минут, и свой момент получил Хаверц. Кай отправился на свидание с Фабиански, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота, однако радость "синих" была прервана лайнсменом — офсайд.



Постепенно хозяева пришли в чувство и стали отвечать своими атаками. На 25-й минуте Мичейл Антонио пробивал пяткой из пределов вратарской, однако Кепа Аррисабалага защитил свои владения.



А на 28-й минуте счет стал равным. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга, Джаррод Боуэн головой переправил мяч к дальней штанге, куда подоспел Эмерсон Палмери, в касание поразив ворота своей бывшей команды — 1:1.



В остатке первого тайма "Челси" смотрелся предпочтительнее и создал несколько моментов, но снова выйти вперед не смог.



После перерыва "синие" продолжили оказывать давление, но атаковали довольно примитивно, ограничиваясь забросами в штрафную, что не становилось проблемой для "молотобойцев".



Вскоре "Вест Хэм" вновь встал ходить вперед и показывать зубы. На 82-й минуте Томаш Соучек добил мяч в ворота после отраженного Кепой удара Деклана Райса, однако система VAR обнаружила офсайд.



Концовка выдалась напряженной для обеих команд, однако ничейный счет остался на табло до финального свистка.



"Челси" забил быстрый гол, пропустил ответный, после чего имел значительное игровое преимущество, которое не смог конвертировать в три очка. Впрочем, "Вест Хэм" не сидел в глухой обороне и имел свои моменты, чтобы вырвать победу.



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче