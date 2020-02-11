Клубы Премьер-Лиги дистанцировались от Суперлиги

Клубы Премьер-Лиги дистанцировались от Европейской Суперлиги и находят обновленный проект "смехотворным".

На текущей неделе компания A22, которая стоит за Европейской Суперлигой, представила отредактированный и улучшенный проект относительно того, что с треском провалился в течение 48 часов в апреле 2021.



На сей раз Суперлига была представлена как открытое соревнование из нескольких дивизионов для 80 команд, где каждой будет гарантировано минимум 14 матчей за сезон. Организаторы видят этот турнир как замену для Лиги Чемпионов.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что на сей раз клубы Премьер-Лиги не проявили энтузиазма к участию в Суперлиге, а презентацию A22 считают "смехотворной" и "пустой болтовней".



Коллег из Англии поддержал и президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который назвал Суперлигу "волком, маскирующимся под бабушку, чтобы обмануть европейский футбол, но его нос и его зубы очень большие".