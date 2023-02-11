Артета опроверг слухи о скором возвращении Жезуса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о скором возвращении нападающего Габриэля Жезуса к выступлениям за клуб.

Напомним, Жезус получил серьезную травму колена, выступая за сборную Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре. Габриэль даже был вынужден перенести операцию.



Недавно Жезус был замечен занимающимся на тренировочном поле на базе "Арсенала", однако Артета спешит успокоить эйфорию фанатов — 25-летний бразилец все еще далек от игры в футбол и даже занятий в общей группе.



"Дела Габи идут очень хорошо, он уже немного занимается на травме. Но это все еще ранняя стадия. Он подстегивает себя каждый день, но нам нужно соблюдать сроки и процессы. Его дела идут очень хорошо", — цитирует Артету Daily Mail.