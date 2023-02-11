Родри: "Если "Арсенал" сохранит этот уровень, догнать их будет невозможно"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что его команды "будет невозможно" догнать "Арсенал" в Премьер-Лиге, если "канониры" не сбавят обороты.
В данный момент именно "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, выиграв 16 из своих 20 матчей.
И хотя "Сити" находится только в пяти очках позади, Родри чувствует, что сами "горожане" не справятся и нуждаются в том, чтобы их конкурент начал ошибаться.
"Каждый год становится только сложнее, уровень этой лиги огромен, и чтобы выиграть ее, тебе нужно набрать 90 с чем-то очков".
"Мы спокойны, мы знаем, что впереди еще длинный путь, и мы движемся в правильном направлении, но это правда, что "Арсенал" впечатляюще провел первую половину сезона".
"Конечно, если они сохранят этот уровень и смогут делать то же самое во второй части, то догнать их будет невозможно", — сообщил Родри DAZN.
11.02.2023 15:00
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