Мойес: "Райс предвкушает противостояние с Фернандесом"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его капитан Деклан Райс предвкушает битву в центре поля с полузащитником "Челси" Энцо Фернандесом.

Ранее Мойес уже говорил, что рекордная для Премьер-Лиги цена в 107 миллионов фунтов за Фернандеса должна быть ориентиром для Райса, и в субботу Деклан проверит себя в противостоянии с игроком, насчет которого Дэвид обращался в ноябре.



"Наверное, он (Фернандес) думает похожим образом насчет противостояния с Деком. Дек любит играть в свою игру. Мы смотрим футбол и обсуждаем всех хороших игроков, а Энцо Фернандес — превосходный игрок. Он показал это на Чемпионате Мира".



"Я знал его, когда он выступал в "Бенфике". В ноябре я разговаривал насчет него с тренером "Бенфики", который невероятно хвалил его и говорил, какой он хороший игрок. Поэтому он был у меня на радаре".



"Конечно, Чемпионат Мира подчеркнул его умения. Мы всегда стараемся дать игрокам информацию насчет соперника".



"Игроки — не дураки. Они смотрели Чемпионат Мира и видели последние матчи Премьер-Лиги. Но в случае с "Челси" это довольно сложно, потому что они пригласили так много новых игроков", — цитирует Мойеса Daily Mail.