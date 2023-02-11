Мерсон: "Это важнейший матч сезона для "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что в субботу против "Брентфорда" "Арсенал" будет ожидать "важнейший матч в сезоне".

В прошлый уикенд "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Эвертона", и Мерсону интересно посмотреть, как команда Микеля Артеты ответит на эту неудачу в субботу на "Эмирейтс".



"Арсенал" не будет выигрывать каждый матч. Они всегда будут проигрывать некоторые матчи, но сейчас, после поражения от "Эвертона", важно, как вы отреагируете".



"И сейчас "Брентфорд" дома в субботу — это важнейший матч сезона. Они обязаны одержать победу".



"Если ты будешь подкреплять поражения ничейными результатами или еще одним поражением, скоро этот ком нарастет, и ты не успеешь опомниться, прежде чем таблица будет выглядеть совершенно иначе".



"Поэтому вы должны реабилитироваться", — сообщил Мерсон Sky Sports.