Гринвуд поговорил с Тен Хагом

У нападающего Мейсона Гринвуда состоялся разговор с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом.

Ранее в феврале с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки, на что "Юнайтед" отреагировал заявлением, что решение насчет Мейсона будет принято только после внутреннего расследования.



Спустя считанные дни после вердикта Королевской прокурорской службы Тег Хаг позвонил Гринвуду, и это был их первый разговор с тех пор, как голландский специалист возглавил "красных дьяволов".



И хотя Гринвуд по-прежнему отстранен, Мейсон по-настоящему оценил этот жест Тен Хага, который поинтересовался физическим и психологическим состоянием 21-летнего англичанина, а также выразил удовлетворение насчет снятия обвинений.



Тен Хаг также дал понято, что возвращение Гринвуда больше зависит от клуба, нежели от самого Эрика, однако у Мейсона появился некоторый оптимизм, сообщает The Sun.