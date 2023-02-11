Леви обвинил конкурентов "Тоттенхэма" в "искажении" трансферного рынка

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви обвинил конкурентов по Премьер-Лиге в "искажении" трансферного окна.

В последнее время фанаты "Тоттенхэма" много критикуют боссов своего клуба за недостаточные траты на трансферном рынке.

Леви понимает это недовольство, но указывает, что "Тоттенхэм" просто не может соперничать с отдельными клубами в плане финансов. Даниэль также признает, что некоторые трансферы "шпор" оказались провальными.

"Ландшафт Премьер-Лиги значительно изменился. Некоторые фанаты призывают тратить больше, и это можно понять, но для многих клубов это не является жизнеспособной моделью".

"Мы соревнуемся в лиге, где наблюдаем рост количества владельцев, располагающих деньгами целых государств и финансовых консорциумов. Мы соревнуемся в лиге, где способность крупно тратить сосредоточена в руках тех немногих, кто доминирует и имеет возможность искажать рынок".

"Мы сами придерживаемся тонкой грани между долгосрочным инвестированием и краткосрочными целями. Поэтому наш рекрутинг должен быть первоклассным, ведь ошибки на этом уровне имеют финансовое и спортивное влияние на последующие сезоны".

"Мы чувствовали и продолжаем чувствовать финансовое влияние приобретений, которые не сработали в соответствии с планом", — цитирует Леви B BBC.


Метки Леви, Тоттенхэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 686

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jackbarton 11.02.2023 11:43 # jackbarton
    Как продавать за оверпрайс то вэлком, а как покупать так сразу все дорого

    (ответить)

  2. vagifspurs 11.02.2023 11:03 # vagifspurs
    Леви очень умный человек и он реально любит Тоттенхэм. Хз, что бы было если бы не он, я например как фанат полностью его поддерживаю.

    Тоттенхэм БУДЕТ на троне, это просто неизбежно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: