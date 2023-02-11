Леви обвинил конкурентов "Тоттенхэма" в "искажении" трансферного рынка
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви обвинил конкурентов по Премьер-Лиге в "искажении" трансферного окна.
В последнее время фанаты "Тоттенхэма" много критикуют боссов своего клуба за недостаточные траты на трансферном рынке.
Леви понимает это недовольство, но указывает, что "Тоттенхэм" просто не может соперничать с отдельными клубами в плане финансов. Даниэль также признает, что некоторые трансферы "шпор" оказались провальными.
"Ландшафт Премьер-Лиги значительно изменился. Некоторые фанаты призывают тратить больше, и это можно понять, но для многих клубов это не является жизнеспособной моделью".
"Мы соревнуемся в лиге, где наблюдаем рост количества владельцев, располагающих деньгами целых государств и финансовых консорциумов. Мы соревнуемся в лиге, где способность крупно тратить сосредоточена в руках тех немногих, кто доминирует и имеет возможность искажать рынок".
"Мы сами придерживаемся тонкой грани между долгосрочным инвестированием и краткосрочными целями. Поэтому наш рекрутинг должен быть первоклассным, ведь ошибки на этом уровне имеют финансовое и спортивное влияние на последующие сезоны".
"Мы чувствовали и продолжаем чувствовать финансовое влияние приобретений, которые не сработали в соответствии с планом", — цитирует Леви B BBC.
11.02.2023 11:00
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Последние комментарии:
Как продавать за оверпрайс то вэлком, а как покупать так сразу все дорого
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Леви очень умный человек и он реально любит Тоттенхэм. Хз, что бы было если бы не он, я например как фанат полностью его поддерживаю.
Тоттенхэм БУДЕТ на троне, это просто неизбежно
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