Леви обвинил конкурентов "Тоттенхэма" в "искажении" трансферного рынка

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви обвинил конкурентов по Премьер-Лиге в "искажении" трансферного окна.

В последнее время фанаты "Тоттенхэма" много критикуют боссов своего клуба за недостаточные траты на трансферном рынке.



Леви понимает это недовольство, но указывает, что "Тоттенхэм" просто не может соперничать с отдельными клубами в плане финансов. Даниэль также признает, что некоторые трансферы "шпор" оказались провальными.



"Ландшафт Премьер-Лиги значительно изменился. Некоторые фанаты призывают тратить больше, и это можно понять, но для многих клубов это не является жизнеспособной моделью".



"Мы соревнуемся в лиге, где наблюдаем рост количества владельцев, располагающих деньгами целых государств и финансовых консорциумов. Мы соревнуемся в лиге, где способность крупно тратить сосредоточена в руках тех немногих, кто доминирует и имеет возможность искажать рынок".



"Мы сами придерживаемся тонкой грани между долгосрочным инвестированием и краткосрочными целями. Поэтому наш рекрутинг должен быть первоклассным, ведь ошибки на этом уровне имеют финансовое и спортивное влияние на последующие сезоны".



"Мы чувствовали и продолжаем чувствовать финансовое влияние приобретений, которые не сработали в соответствии с планом", — цитирует Леви B BBC.