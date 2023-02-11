"Челси" планирует поспорить с МЮ за Осимхена

Виктор Осимхен "Челси" планирует составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.

Осимхен считается одной из ведущих целей главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на следующее трансферное окно.

"Красные дьяволы" также проявляют интерес к Харри Кейну из "Тоттенхэма", однако президент "шпор" Даниэль Леви не хочет помогать конкуренту по Премьер-Лиге и предпочитает продать своего бомбардира за рубеж, если до этого вообще дойдет.

Однако в борьбе за 24-летнего Осимхена, утверждает talkSPORT, "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Челси", чья линия нападения тоже нуждается в усилении.

К приглашению забивного форварда "синих" подталкивает невыразительная форма Кая Хаверца и Пьер-Эмерика Обамеянга, причем последний, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" в обозримом будущем.

У Осимхена остается еще два полных года по контракту, и "Наполи" собирается потребовать свыше 100 миллионов фунтов за Виктора у заинтересованных клубов.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2023 10:00

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  1. mancunia-planet 11.02.2023 11:19 # mancunia-planet
    Нахуя ему клуб с 9 места)

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  2. chelsea88 11.02.2023 10:22 # chelsea88
    Изи вообще.
    Мы же не никчёмный вулвич чтоб подбирать отбросов и прочий отработанный материал.

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  3. empry 11.02.2023 10:17 # empry
    Не понимаю фапа на этого парня. На более менее приличном уровне проводит только этот сезон, а уже просят как за двух Холландов. Половина забитых мячей на замыкании по пустым воротам, либо когда недоработали защитники.

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  4. quavo 11.02.2023 10:13 # quavo
    С шехами мю за мбаппе будет бороться, нигера пусть себе залупенсы забирают

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