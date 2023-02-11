"Челси" планирует поспорить с МЮ за Осимхена

"Челси" планирует составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.

Осимхен считается одной из ведущих целей главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на следующее трансферное окно.



"Красные дьяволы" также проявляют интерес к Харри Кейну из "Тоттенхэма", однако президент "шпор" Даниэль Леви не хочет помогать конкуренту по Премьер-Лиге и предпочитает продать своего бомбардира за рубеж, если до этого вообще дойдет.



Однако в борьбе за 24-летнего Осимхена, утверждает talkSPORT, "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Челси", чья линия нападения тоже нуждается в усилении.



К приглашению забивного форварда "синих" подталкивает невыразительная форма Кая Хаверца и Пьер-Эмерика Обамеянга, причем последний, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" в обозримом будущем.



У Осимхена остается еще два полных года по контракту, и "Наполи" собирается потребовать свыше 100 миллионов фунтов за Виктора у заинтересованных клубов.