"Челси" планирует поспорить с МЮ за Осимхена
"Челси" планирует составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.
Осимхен считается одной из ведущих целей главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на следующее трансферное окно.
"Красные дьяволы" также проявляют интерес к Харри Кейну из "Тоттенхэма", однако президент "шпор" Даниэль Леви не хочет помогать конкуренту по Премьер-Лиге и предпочитает продать своего бомбардира за рубеж, если до этого вообще дойдет.
Однако в борьбе за 24-летнего Осимхена, утверждает talkSPORT, "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Челси", чья линия нападения тоже нуждается в усилении.
К приглашению забивного форварда "синих" подталкивает невыразительная форма Кая Хаверца и Пьер-Эмерика Обамеянга, причем последний, вероятно, покинет "Стэмфорд Бридж" в обозримом будущем.
У Осимхена остается еще два полных года по контракту, и "Наполи" собирается потребовать свыше 100 миллионов фунтов за Виктора у заинтересованных клубов.
11.02.2023 10:00
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Последние комментарии:
Нахуя ему клуб с 9 места)
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Изи вообще.
Мы же не никчёмный вулвич чтоб подбирать отбросов и прочий отработанный материал.
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Не понимаю фапа на этого парня. На более менее приличном уровне проводит только этот сезон, а уже просят как за двух Холландов. Половина забитых мячей на замыкании по пустым воротам, либо когда недоработали защитники.
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С шехами мю за мбаппе будет бороться, нигера пусть себе залупенсы забирают
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