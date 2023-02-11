Бывшие игроки Премьер-Лиги организуют матчи между собой

Бывшие игроки Премьер-Лиги создали группу в WhatsApp и регулярно проводят матчи между собой для поддержания формы.

Как сообщает The Telegraph, речь идет об игроках, которые уже завершили карьеру или временно находятся без клуба.



Среди участников этой группы значатся Данни Симпсон, Данни Дринкуотер, Джолеон Лескотт, Недум Онуоа, Джон О'Ши и Равель Моррисон, а админом выступает Стивен Айрланд.



Айрланд, бывший полузащитник "Манчестер Сити", берет с друзей небольшую плату за членство. При отсутствии платы игрока исключают из группы.



Эти игроки собираются дважды в неделю в секретной локации в Чешире, делятся на две команды и проводят матчи. Проигравшая сторона оплачивает аренду поля и рефери.