Бывшие игроки Премьер-Лиги организуют матчи между собой

Стивен Айрланд Бывшие игроки Премьер-Лиги создали группу в WhatsApp и регулярно проводят матчи между собой для поддержания формы.

Как сообщает The Telegraph, речь идет об игроках, которые уже завершили карьеру или временно находятся без клуба.

Среди участников этой группы значатся Данни Симпсон, Данни Дринкуотер, Джолеон Лескотт, Недум Онуоа, Джон О'Ши и Равель Моррисон, а админом выступает Стивен Айрланд.

Айрланд, бывший полузащитник "Манчестер Сити", берет с друзей небольшую плату за членство. При отсутствии платы игрока исключают из группы.

Эти игроки собираются дважды в неделю в секретной локации в Чешире, делятся на две команды и проводят матчи. Проигравшая сторона оплачивает аренду поля и рефери.


Метки Айрланд, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1680

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sayk2 11.02.2023 11:55 # sayk2
    Гринвуда туда же, вилшера и тд. Собрать дрим тим из стариков, инвалидов и отверженных и сыграть матч против всех звёзд АПЛ, я б глянул

    (ответить)

  2. closer 11.02.2023 11:06 # closer
    ПОХвально

    (ответить)

  3. superglor 11.02.2023 09:32 # superglor
    Сразу видно что Стивен - Король, наш, воспитанник!

    (ответить)

  4. xaram-ykt 11.02.2023 09:15 # xaram-ykt
    отверженные ) скоро скауты будут ездить к ним ))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: