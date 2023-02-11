Поттер заверил, что у Обамеянга есть будущее в "Челси"

Наставник "Челси" Грэм Поттер заверил, что у нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга по-прежнему есть будущее в клубе.

Обамеянг совершенно себя не проявляет после перехода из "Барселоны" прошлым летом, забив лишь один гол в Премьер-Лиге. В данный момент выглядит маловероятно, что Пьер-Эмерик останется в "Челси" на следующий сезон.



Недавно Обамеянг, чей контракт рассчитан до лета 2024, был исключен из заявки "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов и вдобавок пропустил дерби с "Фулхэмом" в прошлый уикенд.



Однако Поттер совершенно не считает ситуацию Обамеянга "терминальной" и намекает, что 33-летний габонец сыграет против "Вест Хэма" в субботу.



"В моей работе важен каждый игрок, пока он здесь. Каждый игрок должен понимать свою ситуацию, и каждый игрок заслуживает уважения, а дальше они сами решают, как им себя вести. Он ведет себя великолепно, правда великолепно".



"У нас есть Жоау (Фелиш), у нас есть Кай (Хаверц), у нас есть Давид (Датро Фофана). Мы подумали, что хотим больше посмотреть на этих парней в краткосрочной перспективе. Но это не означает, что это терминальная ситуация для Пьера. Мы были честны с ним и дали ему время. Поэтому он и пропустил последний матч. Но так будет не всегда, пока он здесь", — цитирует Поттера The Guardian.