Гвардиола обвинил остальные клубы Премьер-Лиги в заговоре против "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил остальные 19 клубов Премьер-Лиги в заговоре против "горожан".

Ближайшие месяцы и годы "Сити" предстоит держать ответ перед независимой комиссией по поводу обвинений во множественных нарушениях правил финансового фейр-плей.



Гвардиола чувствует, что конкуренты по Премьер-Лиге жаждут наказать "Сити", и отдельно Хосеп упоминает президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



"Имеют ли другие клубы отношение к выдвижению обвинений? Конечно, это же Премьер-Лига. Я не знаю, почему так происходит. Нужно пойти к президентам, Даниэлю Леви и спросить такого рода людей".



"Эта история не является прецедентом, это происходит второй раз. Мы уже пережили подобное два-три года назад".



"Девять команд — "Бернли", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" — написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги Чемпионов. Они хотели этого".



"Они не из этого мира, они не враги и не друзья — только интересы. Как у Юлия Цезаря".



"Вы обвиняете нас и говорите, что нас нужно исключить, но между этими девятью командами — теперь 19 командами — и нашими людьми, между их словом и нашим словом я доверяю нашим людям, уж простите".



"Почему я должен доверять президентам или владельцам 19 других клубов?" — цитирует Гвардиолу The Independent.