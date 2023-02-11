Гвардиола обвинил остальные клубы Премьер-Лиги в заговоре против "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обвинил остальные 19 клубов Премьер-Лиги в заговоре против "горожан".

Ближайшие месяцы и годы "Сити" предстоит держать ответ перед независимой комиссией по поводу обвинений во множественных нарушениях правил финансового фейр-плей.

Гвардиола чувствует, что конкуренты по Премьер-Лиге жаждут наказать "Сити", и отдельно Хосеп упоминает президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

"Имеют ли другие клубы отношение к выдвижению обвинений? Конечно, это же Премьер-Лига. Я не знаю, почему так происходит. Нужно пойти к президентам, Даниэлю Леви и спросить такого рода людей".

"Эта история не является прецедентом, это происходит второй раз. Мы уже пережили подобное два-три года назад".

"Девять команд — "Бернли", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" — написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги Чемпионов. Они хотели этого".

"Они не из этого мира, они не враги и не друзья — только интересы. Как у Юлия Цезаря".

"Вы обвиняете нас и говорите, что нас нужно исключить, но между этими девятью командами — теперь 19 командами — и нашими людьми, между их словом и нашим словом я доверяю нашим людям, уж простите".

"Почему я должен доверять президентам или владельцам 19 других клубов?" — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 11.02.2023 08:54 # chelsiukpro
    Так если реально свыше 100 нарушей выявлены то зачем чтото вообще говорить на эту тему! Особенно тренеру. Делай свою работу и не болтай глупости.

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  2. liverpoolec23 11.02.2023 07:58 # liverpoolec23
    Что он несёт?Нарушили правила,так отвечайте за это молча.Начинает шарлотан уже обидки свои кидать на других людей тему переводит.

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  3. chr1s8rown 11.02.2023 07:09 # chr1s8rown
    Изгой прям как росийа

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