Эмир Катара придумал, как будет владеть и ПСЖ, и МЮ
У эмира Катара шейха Тамима ибн Хамад Аль Тани есть план, который позволит ему одновременно владеть и ПСЖ, и "Манчестер Юнайтед".
Как известно, правила УЕФА запрещают двум клубам одного владельца одновременно выступать в каком-либо европейском соревновании, и это видится помехой к приобретению шейхом Тамимом "Юнайтед".
Однако The Guardian утверждает, что катарцы нашли решение. Шейх Тамим будет готов показать УЕФА, что ПСЖ и "Юнайтед" контролируют различные структуры и персоны.
Подобный прецедент уже существует. Немецкий "РБ Лейпциг" и австрийский "Ред Булл" входят в одно семейство, что не помешало им сыграть друг против друга в Лиге Европы в 2018 году.
Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ и владеющей клубом Qatar Sports Investments, является влиятельной фигурой в УЕФА, а вдобавок возглавляет Ассоциацию европейских клубов. Кроме того, УЕФА в долгу перед Аль-Хеллаифи, который в апреле 2021 публично выступил против Европейской Суперлиги и поддержал организацию Александера Чеферина.
Издание добавляет, что в данный момент эмир Катара заинтересован только в приобретении "Юнайтед" целиком, но не доли в клубе.
11.02.2023 06:00
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