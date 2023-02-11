Эмир Катара придумал, как будет владеть и ПСЖ, и МЮ

У эмира Катара шейха Тамима ибн Хамад Аль Тани есть план, который позволит ему одновременно владеть и ПСЖ, и "Манчестер Юнайтед".

Как известно, правила УЕФА запрещают двум клубам одного владельца одновременно выступать в каком-либо европейском соревновании, и это видится помехой к приобретению шейхом Тамимом "Юнайтед".



Однако The Guardian утверждает, что катарцы нашли решение. Шейх Тамим будет готов показать УЕФА, что ПСЖ и "Юнайтед" контролируют различные структуры и персоны.



Подобный прецедент уже существует. Немецкий "РБ Лейпциг" и австрийский "Ред Булл" входят в одно семейство, что не помешало им сыграть друг против друга в Лиге Европы в 2018 году.



Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ и владеющей клубом Qatar Sports Investments, является влиятельной фигурой в УЕФА, а вдобавок возглавляет Ассоциацию европейских клубов. Кроме того, УЕФА в долгу перед Аль-Хеллаифи, который в апреле 2021 публично выступил против Европейской Суперлиги и поддержал организацию Александера Чеферина.



Издание добавляет, что в данный момент эмир Катара заинтересован только в приобретении "Юнайтед" целиком, но не доли в клубе.