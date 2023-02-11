"Челси" объявил о новом контракте с Тиаго Силвой

"Челси" объявил о подписании со своим защитником Тиаго Силвой нового контракта — до лета 2024.

Предыдущий контракт Силвы истекал уже в конце этого сезона, однако Тиаго является настолько важной фигурой для "Челси" в свои 38 лет, что "синие" даже не помышляли о расставании с ветераном.



В итоге сейчас бразильский защитник, сыгравший уже 24 матча за "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, продлил свои отношения с лондонским клубом, который он представляет после своего перехода из ПСЖ летом 2020.



"Я правда так счастлив продлить свою карьеру в "Челси". Когда я заключил свой первый контракт здесь, он был только на один год. Теперь это уже четвертый! Я не мог себе этого представить, но то, что я подписал новый контракт и остаюсь в "Челси", является очень особенным моментом для меня", — сообщил Силва.