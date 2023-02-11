23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 февраля, семью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" набрал четыре очка в двух последних матчах Премьер-Лиги — как и в девяти предыдущих. "Челси" впервые за 12 лет не выиграл ни одного из семи последних выездных поединков во всех соревнованиях. "Молотобойцы" потерпели четыре поражения в пяти последних встречах с "синими" в чемпионате (1 победа).



Защитник "Вест Хэма" Тило Керер находится под большим вопросом из-за растяжения задней поверхности бедра. Данни Ингс едва залечил колено и может выйти на замену.



Нападающий "Челси" Жоау Фелиш возвращается после трехматчевой дисквалификации. Рахим Стерлинг может пропустить этот матч из-за проблем с коленом. Весле Фофана, Денис Закариа и Матео Ковачич возобновили тренировки, но играть еще не готовы.



ФУЛХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



У "Фулхэма" еще никогда не было так много очков (32) после 22 первых матчей в сезоне Премьер-Лиги. "Ноттингем Форест" набрал 11 очков в 2023 году — больше всех в дивизионе наравне с "Манчестер Юнайтед". В пяти последних встречах "дачников" и "лесников" в чемпионате побеждала команда, выступавшая гостями.



Полузащитник "Фулхэма" Харрисон Рид успевает восстановиться после вывиха колена, но Том Кэрни не вернется из лазарета в субботу. Седрик Соареш и Саша Лукич ожидают своего дебюта.



За "Форест" может дебютировать Джонджо Шелви, если успеет решить проблемы с икроножной мышцей. Райан Йетс все еще болеет.



САУТГЕМПТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Саутгемптон" проиграл восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, включая шесть из семи при Натане Джонсе. При Хулене Лопетеги "Вулверхэмптон" набрал 10 очков в шести поединках чемпионата — как и в 15 первых в этом сезоне. "Волки" выиграли все четыре последние встречи со "святыми" в Премьер-Лиге и не знают поражений в семи кряду.



К возвращению из лазарета "Саутгемптона" близки Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг и Хуан Лариос.



Нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра. Марио Лемина под вопросом. Педро Гомес залечил свою лодыжку. Жоао Гомес находится в ожидании дебюта.



ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



После паузы на Чемпионат Мира "Лестер" набрал одно очко в пяти матчах Премьер-Лиги, пока в прошлый уикенд не обыграл "Астон Виллу" на выезде (2:4). "Тоттенхэм" впервые в этом сезоне может оформить три победы подряд без пропущенных голов в чемпионате. "Шпоры" выиграли все четыре последние встречи с "лисами" в Премьер-Лиге.



Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит до двух месяцев с травмой связок колена. Ив Биссума перенес операцию на лодыжке. Кристиан Ромеро возвращается после матча дисквалификации.



Полузащитник Уилфрид Ндиди снова готов играть за "Лестер". Джонни Эванс и Бубакари Сумаре продолжают лечиться.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 18:00



"Кристал Пэлас" по-прежнему не знает побед в 2023 году (2 ничьи, 4 поражения), а дома не может выиграть с октября. "Брайтон" одержал пять побед на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги — только у "Арсенала" больше (8). "Орлы" ни разу не уступили в шести последних встречах с "чайками" в высшем дивизионе (2 победы, 4 ничьи).



Полузащитник Джеймс Макартур восстановился после травмы паха и может сыграть за "Пэлас" впервые в сезоне. Также надеется вернуться Йоаким Андерсен, но Уилфриду Захе еще нужно время.



Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон залечил поврежденное колено. Алексис Макаллистер снова доступен после дисквалификации. Адам Лаллана все еще отсутствует.



АРСЕНАЛ — БРЕНТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл восемь из девяти домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги (1 ничья). "Брентфорд" не знает поражений уже девять поединков чемпионата кряду (5 побед, 4 ничьи). "Пчелы" одержали только одну победу в восьми выездах к "канонирам" во всех соревнованиях — 0:2 на "Хайбери" в апреле 1938 (3 ничьи, 4 поражения).



"Арсенал" по-прежнему вынужден обходиться без Мохамеда Эльнени, Эмиля Смит-Роу и Габриэля Жезуса. Рис Нелсон едва приступил к тренировкам.



Среди потерь "Брентфорда" значатся Понтус Янссон, Томас Стракоша и Фрэнк Оньека.



БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 20:30



"Борнмут" выиграл только один из 12 последних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 9 поражений), после Чемпионата Мира набрав лишь одно очко из 18 возможных. "Ньюкасл" не знает поражений уже 16 поединков чемпионата кряду, и это лучший результат в топ-5 европейских лиг прямо сейчас. "Вишенки" не выиграли ни одной из шести последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения).



Защитник Илья Забарный может дебютировать за "Борнмут". Маркус Тавернье и Доминик Соланке остаются под наблюдением докторов.



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак снова в строй после подозрения на сотрясение. Бруно Гимараэс продолжает отбывать дисквалификацию. Эмиль Крафт, Хавьер Манкильо и Мэтт Таргетт по-прежнему травмированы.