Поттер поддержал Кукурелью

Марк Кукурелья Наставник "Челси" Грэм Поттер выразил свою поддержку защитнику Марку Кукурелье, чья адаптация в клубе со "Стэмфорд Бридж" получается крайне непростой.

Прошлым летом "Челси" выложил 62 миллиона фунтов ради приглашения Кукурельи из "Брайтона", откуда затем к "синим" прибыл и сам Поттер.

Однако игра Марка вызывает большие нарекания у фанатов и экспертов, а на днях даже владелец "Челси" Тодд Бели "лайкнул" твит с критикой 24-летнего испанца.

Тем не менее, Поттер настроен помочь Кукурелье, который пропустил несколько недель из-за обстоятельств личного характера, выйти на свой высший уровень.

"Все они люди, и у них есть личная жизнь. Марк такой не один. В то же время нужно понимать, что болельщики платят деньги, и самое важное — это то, что происходит на поле в течение 90 минут. Но игроки все равно должны справляться с такими вещами".

"Марк в порядке, он сосредоточен на работе. Он знает, что, наверное, не находится в своей лучшей форме, но он не единственный, кто должен преодолеть этот сложный момент. Он тот игрок, в которого клуб инвестировал деньги прошлым летом, и наша задача в том, чтобы помочь ему, поддержать его и заставить его показывать свои лучшие качества каждому".

"Лайк" Бели? Я не знаю этого и не могу комментировать. Это не отражает Тодда Бели никоим образом. Я не знаю, как работают социальные сети, но каждый здесь по-настоящему поддерживает Марка, и мы стараемся помочь ему вернуться на свой уровень и снова наслаждаться своей игрой. Если игрок наслаждается своей игрой, есть шанс, что он будет играть хорошо", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Бели, Кукурелья, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 23:00

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  1. mancunia-planet 10.02.2023 23:57 # mancunia-planet
    62 млн фунтоввот за это, ну мешки
    Боэли так вобще даун какойто просто посмешище

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