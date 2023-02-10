Премьер-Лига подпишет контракт с Electronic Arts на полмиллиарда фунтов

Премьер-Лига находится на пороге заключения коммерческого соглашения с Electronic Arts стоимостью почти полмиллиарда фунтов.

По информации Sky Sports, в пятницу для представителей всех 20 клубов Премьер-Лиги был проведет брифинг по поводу продления сотрудничества с EA Sports.



Речь идет о новом шестилетнем контракте стоимостью 488 млн. фунтов — или свыше 80 млн. фунтов в год. Это более чем в два раза выгоднее действующего соглашения.



Благодаря этому контракту американская корпорация, которая занимается созданием компьютерных игр, останется ведущим партнером Премьер-Лиги и сохранит эксклюзивную лицензию для своего футбольного симулятора, который в прошлом году последний раз вышел под названием FIFA, а далее будет именоваться как EA Sports FC.



Добавим, Electronic Arts начала сотрудничать с Премьер-Лигой еще в 1998 году, а с 2016 является ведущим партнером английского первенства.