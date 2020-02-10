Тен Хаг требует, чтобы Гарначо добавил к своей игре голы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вингер Алехандро Гарначо должен добавить к своей игре голы.

18-летний Гарначо принял участие во всех 10 последних матчах "Юнайтед" в Премьер-Лиге, включая 59 минут против "Лидса" в минувшую среду (2:2).



Несмотря на то, что Алехандро производит очень приятное впечатление своей игрой, Тен Хаг хочет, чтобы юный аргентинец также создавал и забивал голы.



"Думаю, он хорош. Он оказывает влияние на нашу игру. От него исходит угроза".



"В среду он совершил ряд хороших действий, был подвижен, создавал моменты, но должен был забить. В конце концов все сводится к твоему влиянию на игру. Будучи нападающим, ты должен быть в списке — в списке забивших, ассистировавших, совершивших ключевые действия".



"Конечно, мы ожидаем, что он будет делать и другое, но базовые вещи важны. Даже если ты не можешь делать дополнительные вещи, ты должен выполнять свою базовую функцию".



"От игрока "Манчестер Юнайтед" мы ожидаем, что ты будешь оказывать влияние, оказывать влияние на счет, на результат, на игру с помощью голов и результативных передач", — цитирует Тен Хага The Independent.