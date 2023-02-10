Гвардиола: "Полностью уверен, что мы невиновны"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту своего клуба после обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей.

В минувший понедельник Премьер-Лига обвинила "Сити" более чем в 100 нарушениях правил ФФП в течение девяти сезонов.



Гвардиола уверен, что его клуб докажет свою неправоту, как в 2020 году смог добиться отмены исключения из Лиги Чемпионов. Также Хосеп уверяет, что он предан клубу, как никогда прежде.



"Моей первой мыслью было то, что нам словно уже приговорили".



"Нам повезло, что мы живем в стране, где каждый невиновен, пока твоя вина не доказана. У нас нет этой роскоши. Нас уже приговорили".



"Я не знаю, что произойдет, я не знаю. У нас хорошие юристы, и мы будем защищать свою позицию".



"С УЕФА была такая же история. Те же статьи, те же обвинения. Мы защитим себя, как защитили в ситуации с УЕФА. Суд определит, что случится".



"Я полностью уверен, что мы невиновны. С момента, как клуб находится в руках Абу-Даби, подобное происходит с первого дня".



"Я никуда не ухожу. Я хочу остаться сильнее, чем когда-либо прежде. Иногда у меня были сомнения, потому что семь лет — это уже большой срок в любой стране".



"Теперь я не хочу уходить. Не потому, что люди говорят, будто Пепу лгали. Они не лгали мне. Посмотрите, что случилось с УЕФА. Я сказал им: "Что случилось?" Мне ответили: "Пеп, мы не сделали ничего неправильного". Мы доказали это. Тут то же самое", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.