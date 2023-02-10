Игроки женской команды МЮ против возвращения Гринвуда

Мейсон Гринвуд Игроки женской команды "Манчестер Юнайтед" выступают против возвращения нападающего Мейсона Гринвуда в клуб.

Ранее в феврале с 21-летнего Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки, однако "Юнайтед" объявил, что примет решение по отстраненному игроку только после внутреннего расследования.

Как сообщает The Athletic, перспектива возвращения в клуб Гринвуда, который применил физическое и сексуальное насилие к женскому полу, вызывает "глубокий дискомфорт" у игроков женской команды "Юнайтед".

Есть сомнения насчет Гринвуда и в раздевалке мужской команды. Некоторые игроки считают, что возвращение Мейсона может нарушить прогресс коллектива Эрика Тен Хага.

Добавим, формально Гринвуд чист перед законом и может вернуться к выступлениям за "Юнайтед" в любой момент. Контракт Мейсона с клубом истекает только в 2025 году.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 19:00

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  1. scholes18 10.02.2023 19:11 # scholes18
    а, ну тогда он может уже прощаться с клубом.

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  2. liverputin 10.02.2023 19:08 # liverputin
    ебанашки

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