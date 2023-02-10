Игроки женской команды МЮ против возвращения Гринвуда

Игроки женской команды "Манчестер Юнайтед" выступают против возвращения нападающего Мейсона Гринвуда в клуб.

Ранее в феврале с 21-летнего Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки, однако "Юнайтед" объявил, что примет решение по отстраненному игроку только после внутреннего расследования.



Как сообщает The Athletic, перспектива возвращения в клуб Гринвуда, который применил физическое и сексуальное насилие к женскому полу, вызывает "глубокий дискомфорт" у игроков женской команды "Юнайтед".



Есть сомнения насчет Гринвуда и в раздевалке мужской команды. Некоторые игроки считают, что возвращение Мейсона может нарушить прогресс коллектива Эрика Тен Хага.



Добавим, формально Гринвуд чист перед законом и может вернуться к выступлениям за "Юнайтед" в любой момент. Контракт Мейсона с клубом истекает только в 2025 году.