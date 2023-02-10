Клопп: "Хендерсон — не наша проблема"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возмутился вопросом насчет места капитана Джордана Хендерсона в составе.

Хендерсон не появляется в стартовом составе "Ливерпуля" уже почти четыре недели — с поражения 3:0 в гостях у "Брайтона".



В двух последних матчах Премьер-Лиги Джордан провел на поле только 33 минуты суммарно, а "красные" не выиграли ни одного из них.



Во время пресс-конференции в пятницу Клоппа спросили, как сильно "Ливерпулю" не хватает Хендерсона, а Юрген призвал не делать акцент на отдельном игроке.



"Я не понимаю, почему мы говорим об одном игроке. Я серьезно. Каждый знает, как сильно я уважаю его, но дело не в каком-то одном игроке. Мне не нравится это говорить, но это так. Вы не можете уяснить такого рода вещи".



"Вы делаете тему из одного игрока: "Хендерсон то, Хендерсон это". Но Хендо — не наша проблема. Никогда не был и никогда не будет. Когда он здоров и в хорошей форме, он играл 98 процентов наших матчей".



"Он сыграл все эти матчи, потому что очень, очень, важный игрок для нас. Все это — пустые разговоры... Я понимаю, что вам нужны темы, но я не могу ответить на ваш вопрос. Да, он важен, и нам очень его не хватает", — цитирует Клоппа Daily Mirror.