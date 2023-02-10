"Челси" договорился о новом контракте с Силвой

"Челси" достиг устной договоренности с защитником Тиаго Силвой о новом контракте.

В свои 38 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", приняв участие уже в 24 матчах за "синих" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Действующий контракт Тиаго истекает в конце сезона, однако ни игрок, ни клуб не собирались прерывать это успешное сотрудничество.



Как стало известно Evening Standard, сейчас Силва договорился о новом однолетнем контракте, который продлит пребывание бразильского ветерана на "Стэмфорд Бридж" до июня 2024.



Теперь устная договоренность будет перенесена юристами на бумагу, после чего Силва поставит там свою подпись.