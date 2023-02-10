"Челси" договорился о новом контракте с Силвой

Тиаго Силва "Челси" достиг устной договоренности с защитником Тиаго Силвой о новом контракте.

В свои 38 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", приняв участие уже в 24 матчах за "синих" в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Действующий контракт Тиаго истекает в конце сезона, однако ни игрок, ни клуб не собирались прерывать это успешное сотрудничество.

Как стало известно Evening Standard, сейчас Силва договорился о новом однолетнем контракте, который продлит пребывание бразильского ветерана на "Стэмфорд Бридж" до июня 2024.

Теперь устная договоренность будет перенесена юристами на бумагу, после чего Силва поставит там свою подпись.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 17:00

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  1. felix-the-cat 10.02.2023 17:08 # felix-the-cat
    Членсы:

    Это лучший защитник лиги величайший лучший


    Членси 9

    Сосет всем подряд почти ору

    (ответить)

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