"Челси" договорился о новом контракте с Силвой
"Челси" достиг устной договоренности с защитником Тиаго Силвой о новом контракте.
В свои 38 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", приняв участие уже в 24 матчах за "синих" в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Действующий контракт Тиаго истекает в конце сезона, однако ни игрок, ни клуб не собирались прерывать это успешное сотрудничество.
Как стало известно Evening Standard, сейчас Силва договорился о новом однолетнем контракте, который продлит пребывание бразильского ветерана на "Стэмфорд Бридж" до июня 2024.
Теперь устная договоренность будет перенесена юристами на бумагу, после чего Силва поставит там свою подпись.
10.02.2023 17:00
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