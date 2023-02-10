"Милан" готовит предложение для Кейта

Наби Кейта "Милан" готовит предложение для полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, чей контракт истекает в конце этого сезона.

Несмотря на то, что Кейта выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "Ливерпуля", шансы Наби получить новую сделку минимальны — клуб даже не планирует обсуждать с игроком продление сотрудничества.

Все идет к тому, что грядущим летом Кейта станет свободным агентом. Более того, 27-летний гвинеец уже имеет право вести переговоры с зарубежными клубами.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой возможностью намерен воспользоваться "Милан", который в недавнем прошлом уже пригласил одного игрока из "Ливерпуля" в лице нападающего Дивока Ориги.

Окружение Кейта считает, что итальянский футбол больше подходит Наби, нежели Премьер-Лига, из-за высокой интенсивности которой экс-полузащитник "РБ Лейпциг" часто оказывался в лазарете.


Метки Кейта, Ливерпуль, Милан

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 10.02.2023 17:27 # bangladesh
    Провальный трансфер - 10 матчей играет, 20 лежит в лазарете.

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  2. vals1702 10.02.2023 16:39 # vals1702
    за все время контракта отыграл в 26% матчей, остальное - лазарет.

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  3. electric 10.02.2023 16:36 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. suddenly 10.02.2023 16:01 # suddenly
    Несмотря на то, что Кейта выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "Ливерпуля", шансы Наби получить новую сделку минимальны — клуб даже не планирует обсуждать с игроком продление сотрудничества.

    Вот оно отношение к легендам клуба...

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