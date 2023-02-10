"Милан" готовит предложение для Кейта

"Милан" готовит предложение для полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, чей контракт истекает в конце этого сезона.

Несмотря на то, что Кейта выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "Ливерпуля", шансы Наби получить новую сделку минимальны — клуб даже не планирует обсуждать с игроком продление сотрудничества.



Все идет к тому, что грядущим летом Кейта станет свободным агентом. Более того, 27-летний гвинеец уже имеет право вести переговоры с зарубежными клубами.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой возможностью намерен воспользоваться "Милан", который в недавнем прошлом уже пригласил одного игрока из "Ливерпуля" в лице нападающего Дивока Ориги.



Окружение Кейта считает, что итальянский футбол больше подходит Наби, нежели Премьер-Лига, из-за высокой интенсивности которой экс-полузащитник "РБ Лейпциг" часто оказывался в лазарете.