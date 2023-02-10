"Милан" готовит предложение для Кейта
"Милан" готовит предложение для полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, чей контракт истекает в конце этого сезона.
Несмотря на то, что Кейта выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "Ливерпуля", шансы Наби получить новую сделку минимальны — клуб даже не планирует обсуждать с игроком продление сотрудничества.
Все идет к тому, что грядущим летом Кейта станет свободным агентом. Более того, 27-летний гвинеец уже имеет право вести переговоры с зарубежными клубами.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой возможностью намерен воспользоваться "Милан", который в недавнем прошлом уже пригласил одного игрока из "Ливерпуля" в лице нападающего Дивока Ориги.
Окружение Кейта считает, что итальянский футбол больше подходит Наби, нежели Премьер-Лига, из-за высокой интенсивности которой экс-полузащитник "РБ Лейпциг" часто оказывался в лазарете.
10.02.2023 16:00
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Провальный трансфер - 10 матчей играет, 20 лежит в лазарете.
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за все время контракта отыграл в 26% матчей, остальное - лазарет.
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КНЯЗЬ!!!
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Несмотря на то, что Кейта выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "Ливерпуля", шансы Наби получить новую сделку минимальны — клуб даже не планирует обсуждать с игроком продление сотрудничества.
Вот оно отношение к легендам клуба...
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Все комментарии к этой новости
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