Райя отказался от нового контракта с "Брентфордом"

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

Своей отличной игрой за "Брентфорд" 27-летний Райя привлек внимание ряда больших клубов, включая "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



После окончания этого сезона у Давида останется только 12 месяцев по контракту, и пока все попытки "пчел" решить эту проблему оказываются тщетны.



"Я не думаю, что сейчас правильное время для подписания контракта. Я очень, очень счастлив, и прямо сейчас я думаю только о том, чтобы выступать как можно лучше за команду и постараться попасть в Европу".



"Мне был предложен новый контракт в прошлом году и затем в январе, но мы не договорились. Я бы хотел посмотреть, что случится летом, однако я счастлив в "Брентфорде".



"В данный момент новый контракт вторичен, а самое важное — это команда и матчи. В мае посмотрим, как нам быть".



"Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Я ничего не могу сказать о том, что случится летом. Я даже не знаю, что случится в субботу", — цитирует Райю Evening Standard.