Глэйзеры ожидают получить минимум четыре-пять предложений насчет МЮ

Семейство Глэйзеров ожидает получить минимум четыре-пять официальных предложений о покупке "Манчестер Юнайтед".

Инвестиционный банк Raine Group, нанятый Глэйзерами, установил 17 февраля как дедлайн по сбору предложений насчет "Юнайтед".



По информации Sky Sports, в данный момент есть четыре серьезных претендента на покупку клуба с "Олд Траффорд", хотя Daily Mail говорит о пяти.



В числе претендентов на покупку "Юнайтед" значатся богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф, а также инвесторы из Катара, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.



Добавим, Глэйзеры надеются выручить около 6 миллиардов фунтов за свой актив, хотя для большинства потенциальных покупателей эта цена выглядит завышенной.