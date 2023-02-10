Фелиш: "Никто не знает будущее"
Нападающий "Челси" Жоау Фелиш признался, что у него нет определенности насчет своего будущего.
Вторую половину этого сезона Фелиш проводит в "Челси" на правах аренды из "Атлетико", пока успев сыграть лишь один матч, в котором он схлопотал дисквалификацию на три поединка.
Жоау подтверждает, что арендное соглашение не предполагает опции выкупа, однако 23-летний португалец не исключает, что останется на "Стэмфорд Бридж".
"У них ("Челси") нет опции выкупа. Им нужно будет договариваться с "Атлетико". Я здесь только несколько недель, месяц. Я со всем знакомлюсь. Мне очень комфортно, но никто не знает будущее", — сообщил Фелиш AS.
10.02.2023 13:00
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Да какие проблемы для Челси то, 120 млн и контракт на 8 лет. Хотя, обещали прикрыть эту лазейку.
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так можно было бы говорить если бы ты провёл 10 матчей и забил бы в них 5 или 6 мячей, а пока что, ни о чём
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прикольный 4ел, не более...
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ИМПЕЕЕЕЕЕЕРАТОР
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