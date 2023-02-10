Фелиш: "Никто не знает будущее"

Жоау Фелиш Нападающий "Челси" Жоау Фелиш признался, что у него нет определенности насчет своего будущего.

Вторую половину этого сезона Фелиш проводит в "Челси" на правах аренды из "Атлетико", пока успев сыграть лишь один матч, в котором он схлопотал дисквалификацию на три поединка.

Жоау подтверждает, что арендное соглашение не предполагает опции выкупа, однако 23-летний португалец не исключает, что останется на "Стэмфорд Бридж".

"У них ("Челси") нет опции выкупа. Им нужно будет договариваться с "Атлетико". Я здесь только несколько недель, месяц. Я со всем знакомлюсь. Мне очень комфортно, но никто не знает будущее", — сообщил Фелиш AS.


Метки Атлетико, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 13:00

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  1. mancunia-planet 10.02.2023 13:45 # mancunia-planet
    Да какие проблемы для Челси то, 120 млн и контракт на 8 лет. Хотя, обещали прикрыть эту лазейку.

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  2. blueswin 10.02.2023 13:36 # blueswin
    так можно было бы говорить если бы ты провёл 10 матчей и забил бы в них 5 или 6 мячей, а пока что, ни о чём

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  3. makeewadim 10.02.2023 13:25 # makeewadim
    прикольный 4ел, не более...

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  4. thegodfather 10.02.2023 13:18 # thegodfather
    ИМПЕЕЕЕЕЕЕРАТОР

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