Фелиш: "Никто не знает будущее"

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш признался, что у него нет определенности насчет своего будущего.

Вторую половину этого сезона Фелиш проводит в "Челси" на правах аренды из "Атлетико", пока успев сыграть лишь один матч, в котором он схлопотал дисквалификацию на три поединка.



Жоау подтверждает, что арендное соглашение не предполагает опции выкупа, однако 23-летний португалец не исключает, что останется на "Стэмфорд Бридж".



"У них ("Челси") нет опции выкупа. Им нужно будет договариваться с "Атлетико". Я здесь только несколько недель, месяц. Я со всем знакомлюсь. Мне очень комфортно, но никто не знает будущее", — сообщил Фелиш AS.