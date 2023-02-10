"Лос-Анджелес" ожидает, что Обамеянг откажется от переезда в МЛС

Клуб МЛС "Лос-Анджелес" готов признать поражение в борьбе за нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В последнее время Обамеянг не пользуется доверием со стороны главного тренера "Челси" Грэма Поттера и даже был исключен из заявки "синих" на плей-офф Лиги Чемпионов.



Этой ситуацией пытался воспользоваться "Лос-Анджелес", где после расставания с Гаретом Бэйлом образовался слот для игрока, который не попадает под лимит МЛС по зарплате.



Как сообщает Daily Mail, "Лос-Анджелес" обратился к "Челси" насчет краткосрочной аренды Обамеянга, однако сейчас в клубе МЛС ожидают, что Пьер-Эмерик отвергнет это предложение.



По всей видимости, 33-летний габонец доиграет сезон в "Челси", а уже затем решит, как ему быть дальше.