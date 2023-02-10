Каррагер признал, что ошибался насчет Мартинеса

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признал, что ошибался насчет защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса.

Когда Мартинес только перешел в "Юнайтед" из "Аякса" за 46 миллионов фунтов прошлым летом, Каррагер выражал уверенность, что со своими 175 сантиметрами Лисандро не сможет играть центрального защитника в Премьер-Лиге.



Однако 25-летний аргентинец прекрасно адаптировался к английскому футболу и сейчас помогает "Юнайтед" идти на третьем месте в Премьер-Лиге. Это заставило Каррагера признать свою неправоту.



"Думаю, он великолепен. Нужно быть особенным игроком, хорошим игроком, чтобы со столь небольшим ростом играть центрального защитника. Я не думал, что кто-нибудь его размера справится в Премьер-Лиге, но он справляется".



"Думаю, он великолепен. Когда я ранее говорил о духе "Юнайтед", то он играет в этом важную роль. Кажется, несколько недель назад я видел матч, когда его заменили, и соперник забил гол в концовке".



"На нем держалась игра. На Чемпионате Мира вы и сами видели, что этот аргентинец обладает бойцовским духом".



"Думаю, он и Каземиро сделали "Юнайтед" мощнее, сильнее, хотя я не думал, что центральный защитник такого размера справится с этим".



"Он по-прежнему может быть уязвим в воздухе, и когда-нибудь это случится. У каждого игрока есть слабые места, но лучшие игроки скрывают их или не позволяют сопернику использовать их. Думаю, он действительно хороший игрок. Он удивил меня тем, как он справляется", — цитирует Каррагера talkSPORT.