Невилл впервые усомнился, что "Сити" догонит "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что у него впервые появились серьезные сомнения насчет чемпионства "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Несмотря на лидерство "Арсенала", в последние недели Невилл неоднократно выражал уверенность, что "Сити" еще настигнет "канониров" и завоюет титул.



Однако поражение "Сити" от "Тоттенхэма" (0:1) в минувшее воскресенье заставило Невилла усомниться в своем прогнозе.



"Знаете, когда мы были на матче "Сити" в воскресенье и когда были названы составы, я впервые подумал, что "Арсенал" может выиграть лигу. Это мысль не выглядела такой уж умной, потому что "Сити" проиграл, но я просто подумал, что Гвардиола чересчур увлекается перестановками".



"Я не понимал, почему Кевин Де Брюйне не играет, почему Илкай Гюндоган не играет, почему Рубен Диаш не вернулся в центр обороны к Эмерику Лапорту, чтобы добавить им надежности. Я увидел состав в воскресенье и подумал, что уверен в своем предсказании — о том, что "Сити" догонит "Арсенал" — меньше, чем когда-либо прежде".



"Я был вполне уверен пару недель назад, я был уверен в субботу днем. Я думал: "Завтра "Сити" сыграет достойным образом, покажет чемпионскую игру, а Гвардиола не будет валять дурака". Но если он продолжит делать то, что делает..." — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.