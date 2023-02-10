"Аякс" нацелился на спортивного директора "Ливерпуля"

Джулиан Уорд "Аякс" ведет переговоры с Джулианом Уордом, который покидает должность спортивного директора "Ливерпуля".

41-летний Уорд только в конце прошлого сезона заступил на пост спортивного директора "Ливерпуля", сменив в этой роли Майкла Эдвардса.

Однако уже в ноябре мерсисайдский клуб анонсировал расставание с Джулианом, который уйдет от "красных" в конце этого сезона.

По информации The Telegraph, условия расставания Уорда с "Ливерпулем" таковы, что Джулиан не сможет работать на другой клуб Премьер-Лиги в течение двух следующих трансферных окон.

Этот запрет не распространяется на деятельность за рубежом, и "Аякс" уже пытается договориться с Уордом, которому в прошлом довелось поработать в Португалии.

Интерес к Уорду также проявляет "Ницца", принадлежащая британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.


Метки Аякс, Ливерпуль, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 09:00

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