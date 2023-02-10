Эдегор рассказал, что едва не перешел в "Арсенал" вместо "Реала"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор рассказал, что едва не перешел к "канонирам" до того, как оказался в "Реале" в 2015 году.

В августе 2021 "Арсенал" выкупил Эдегора после шести месяцев успешной аренды, и постепенно Мартин превратился в ключевого игрока команды, которая сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



Однако "Арсенал" хотел норвежского полузащитника, еще когда тот, будучи 16-летним парнем, считался одним из лучших вундеркиндов Европы и вызывал интерес у множества топ-клубов.



"Мой отец занимался общением с клубами, которых было много. Мы ездили на встречи с "Баварией", "Дортмундом", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем", "Реалом", а также "Арсеналом". Мы летали на частных самолетах, и я чувствовал себя особенным".



"Я говорю это непросто так... На самом деле я был близок к тому, чтобы выбрать "Арсенал". Когда мы отправились туда, я потренировался на базе в Колни".



"Я встретился с Арсеном Венгером. Он пригласил нас с отцом на ужин. Это было круто, но также и странно. Это же Арсен Венгер, понимаете?"



"Он легенда, за которой я наблюдал по телевизору, пока рос. А теперь я сижу напротив него и ем стейк".



"Я так нервничал. Я просто сидел и думал: "Анализирует ли он меня прямо сейчас? Будет ли он судить меня, если я съем картошку-фри? Может быть, я просто оставлю ее". Ха-ха-ха!" — сообщил Эдегор The Player's Tribune.