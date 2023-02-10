Галлас: "Мудрик может пожалеть, что выбрал "Челси"

Экс-защитник "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас считает, что вингер Михаил Мудрик может пожалеть о своем решении отправиться к "синим" вместо "канониров".

Мудрик был целью номер один "Арсенала" на январь, однако в последний момент "Челси" опередил соседей и купил Михаила у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.



При этом "Арсенал" продолжает лидировать в Премьер-Лиге, а "Челси" по-прежнему находится в середине таблицы, и Галласу кажется, что 22-летний украинец вскоре может разочароваться в своем выборе.



"Возможно, Мудрик совершил ошибку — у него была возможность выступать за "Арсенал".



"Учитывая то, как играет "Арсенал", он бы подошел им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что если "Челси" не попадет в Лигу Чемпионов?"



"Арсенал" может стать чемпионом в конце сезона. Возможно, Мудрик пожалеет о своем выборе. Он мог бы заиграть на хорошем уровне и выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне", — цитирует Галласа Evening Standard.