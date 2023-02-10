Игроки Премьер-Лиги снова преклонят колено

Игроки преклоняют колено В матчах двух ближайших туров Премьер-Лиги игроки будут преклонять колено в рамках кампании No Room for Racism ("Расизму нет места").

Как уточняет BBC, речь идет о матчах английского первенства в период с 11 по 19 февраля.

Еще в августе прошлого года капитаны команд Премьер-Лиги договорились, что перестанут преклонять колено перед началом каждого матча, а будут делать это только по избранным поводам.

Так, игроки преклоняли колено во время матчей первого тура, на Boxing Day, а также во время двух туров в октябре, когда проходила первая часть кампании No Room for Racism.


Метки Премьер-Лига, расизм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2023 06:00

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