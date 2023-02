Путешествие "Угря" из Парагвая в Ньюкасл

Мигель Альмирон — один из самых прогрессирующих игроков нынешнего сезона Премьер-Лиги. Становление футболиста, которого неоднократно списывали из-за небольшого роста в Парагвае, было непростым — в том числе и в "Ньюкасле", где он раскрылся далеко не сразу.

Молодому Мигелю Альмирону не нравились его прозвища: "Ла Ангила" и "Угорь". Вряд ли это было похоже на Радамеля "Тигра" Фалькао или Артуро "Пиранью" Видаля. Особенно возмущало его нелестное сравнение с Питером Ла Ангилой — рэпером, автором вирусного в Парагвае хита, выпущенного в 2012 году.



Поэтому, когда Альмирон покинул "Серро Портеньо", свой первый профессиональный клуб, у него не было желания брать с собой в путешествие старые прозвища. Возможно, он был слишком поспешен. В конце концов, угорь — умное, неуловимое и сильное животное, а это именно те качества, которые демонстрировал Альмирон на пике своего прорывного сезона в "Ньюкасле".



Путешествие Альмирона также напоминает путешествие европейского угря: рожденный по другую сторону Атлантики, движимый Гольфстримом к восточному побережью Англии, взрослеющий в пути. Альмирон придает большое значение этому путешествию, храня термос со значком каждой команды, за которую он играл на этом пути. Это история его путешествия.



Молодежная карьера (2001-2013)



Альмирон легко мог не добраться до взрослого профессионального уровня. Отвергнутый парагвайским гигантом "Насьоналем" из-за его худощавого телосложения, он вместо этого присоединился к своей местной команде третьего дивизиона "Клуб 3 Новембре", которая играла напротив его начальной школы.



Он вырос в баррио Сан-Пабло, переполненном районе Асунсьона, столицы Парагвая. Там его отец работал охранником, а мать трудилась на кассе в супермаркете. Для Альмирона также было найдено занятие в этом магазине — собирать тележки.



В Парагвае, стране с населением 6.7 миллиона человек, лучшие игроки традиционно приезжают из сельской местности, их рано выявляют и забирают в город для развития. Но это не про Альмирона. На деньги, которые ему одолжили дяди, он колесил по городу на автобусах для просмотров и тренировок, пытаясь доказать, что его способности перевешивают его небольшие размеры.



"Мы ожидаем, что игроки будут выходить на сцену в раннем возрасте", — объясняет Роберто Рохас, американо-парагвайский журналист. "Посмотрите на Хулио Энсисо, 19-летнего парня, который уже играет за "Брайтон". Лучшие подростки обычно уже играют за границей в таком возрасте".



В 18 лет Альмирон все еще делил комнату с матерью — семье нужно было разместить семерых человек всего в трех спальнях. В конце концов он стал тренироваться в молодежной системе "Серро Портеньо", но сомнения его тренеров никуда не делись.



"Он был худым", — рассказывает The Athletic Эрнан Акунья, молодежный тренер "Серро". "В парагвайском футболе много единоборств — он столкнулся с большим количеством проблем. Он был на грани отчисления, потому что в категории до 15 лет, а потом и до 16 лет практически не выделялся".



"Когда он добрался до команды U-17, где я был техническим директором, координатор спросил меня, собираюсь ли я использовать его, и я ответил: "Да". Так он и остался".



Акунья дал ему пять матчей, чтобы доказать свою ценность, играя с ним как с "энганче" — аргентинский термин для центрального атакующего полузащитника в системе 4-2-3-1. Одна вещь поколебала Акунью: неуловимость Альмирона.



"Худощавое телосложение — да, но он постоянно менял направление, из-за чего его было очень трудно поймать", — говорит он. "Он был дриблером, смелым и быстрым, связывая полузащиту с атакой. Он провел весь год в качестве капитана в моей команде".



Несколькими неделями позже Альмирон был вызван в сборную Парагвая своей возрастной группы. Год спустя, по возвращении с Чемпионата Мира среди юношей до 20 лет, мальчика, который чуть не застрял в роли толкача тележки, наконец пригласили присоединиться к основной команде "Серро".



"Серро Портеньо" (2013-15)



В Парагвае "Серро Портеньо" известен как народный клуб. Базируясь в Баррио-Обреро, что буквально означает "рабочий квартал", они жестко соперничают с "Олимпией", самым успешным клубом в стране.



По оценкам, около 90 процентов парагвайцев поддерживают одну из этих двух команд. Хотя над "Серро" насмехаются из-за того, что они никогда не выходили в континентальный финал, их стадион "Ла Олья", теперь дом Альмирона, был самым большим в парагвайской Примере.



Примера имеет необычную для Европы, но привычную для Южной Америки структуру, в которой каждый год проводятся два разных соревнования лиги: Apertura, проводимая с февраля по июль, и Clausura, проводимая с июля по декабрь.



Вернувшись с мундиаля U-20 летом, Альмирон сначала изо всех сил пытался получить минуты в Клаусуре, которую "Серро" выиграл без поражений, а соперники из "Олимпии" заняли только девятое место. Его путь в основу был заблокирован успехом команды, а также тем, что Альмирон — не типичный парагвайский игрок.



"Исторически сложилось так, что в Парагвае всегда были команды, которые любили очень глубоко обороняться и играть на контратаках", — говорит Рохас. "Есть поговорка, что для победы в играх нужно делать "центро, кабеса, гол": кросс, удар головой, гол. Но Мигель — другой игрок".



Акунья считает, что эта тактика связана с плохим качеством полей в Парагвае, что привело к нехватке техничных игроков. Но затем произошло событие, которое дало Альмирону шанс: Парагвай не прошел квалификацию на Чемпионат Мира 2014 года в Бразилии, хотя играл на четырех предыдущих турнирах.



Федерация отреагировала, изменив правила лиги, пытаясь привлечь больше молодых и талантливых игроков в отечественный взрослый футбол. Теперь каждая команда должна была использовать в основе хотя бы одного парагвайского игрока моложе 20 лет. В "Серро" таким игроком стал Альмирон.



"Серро" взял нового тренера по имени Роберто Торрес", — вспоминает Ральф Ханна, эксперт по парагвайскому футболу. "Он тренировал резерв и знал все о молодых ребятах. А в 2015 году "Серро" выиграли Апертуру, сыграв со всей своей молодежью. Альмирон стал ключевым игроком, забивая и отдавая голевые передачи. На самом деле у него не было тех защитных навыков, которые у него есть сейчас — он просто бежал по левому флангу".



"Ланус" (2015-16)



Ланус — это не столько город, сколько короткая остановка сразу после выезда из Буэнос-Айреса через его обширные южные пригороды. Выезжая через Ла-Боку — дом всемирно известных "Бока Хуниорс", и повернув на трассу 205, вы проедете мимо стадионов "Расинга" и "Индепендьенте", расположенных всего в сотне метров друг от друга. А также увидите указатель на Банфилд — клуб, в котором сделал себе имя Хамес Родригес — прежде чем доедете до Лануса.



"Я хотел, чтобы он уехал в Аргентину", — говорит Акунья. "Динамика его устраивала, и он был намного более конкурентоспособным. Это был шанс для него вырваться из парагвайского футбола, который ему не очень подходил по стилю".



Сложилось так, что одна из самых маленьких команд в аргентинской Примере, "Ланус", обнаружила, что у нее есть деньги, которые можно было потратить после того, как провалился переход вратаря Агустина Росси.



"Алехандро Марон, президент, дал мне посмотреть видео с Мигелем", — сказал тогдашний главный тренер Гильермо Баррос Скелотто в ноябре прошлого года. "Это было часовое видео, но я смотрел только пять минут".



"Я перезвонил ему и сказал: "Алехандро, это тот молодой игрок, который нам нужен. Забирайте его — это парагвайский Ди Мария". На следующий день президент отправился за ним в Парагвай".



За 800,000 евро (около 868,368 долларов или 703,558 фунтов стерлингов) Марон вернулся с отцом Альмирона Рубеном, который сопровождал своего 21-летнего сына, чтобы избежать тоски по дому. Пара оставалась вместе на время его пребывания в Аргентине.



"Он был подписан как ставка на будущее", — говорит Джулиан Фернандес, журналист, освещающий "Ланус". "Он не был важным, когда он прибыл, прогресс был постепенным".



Это могло быть ударом, когда контракт Скелотто истек в конце сезона 2015 года, и клуб не мог позволить себе его продление. Но у замены Скелотто, однофамильца Мигеля Хорхе Альмирона, ветерана аргентинской лиги, был план насчет молодого парагвайца.



Тренер играл с ним в центре, как с атакующим полузащитником, чтобы попытаться наладить партнерство с Хосе Сандом, возможно, величайшим игроком "Лануса". Нападающий-ветеран, все еще играющий в возрасте 42 лет в своем третьем периоде в клубе, привел "Ланус" к чемпионству 2007 года, их первому титул лиги.



Девять лет спустя отношения Санда и Альмирона дали им еще одну возможность побороться за титул. "Санд был бомбардиром с 15 голами, а Мигель был созидателем", — объясняет Фернандес. "Фанаты прозвали его Мигелито. Они любили его".



Он был по-настоящему принят после дерби против местных соперников — "Банфилда". Поскольку "Ланус" лидировал в лиге, только что победив гиганта "Боку Хуниорс" со счетом 2: 0, матч был воспринят как проверка способности команды завоевать титул. Отчаянно защищая преимущество 1:0, когда обе команды остались вдесятером, защитники "Лануса" выбили мяч на половину поля "Банфилда" после того, как проигрывающая команда пошла всеми силами вперед. Альмирон догнал его, пробежал несколько десятков метров и отправил мяч в сетку, поцеловав эмблему "Лануса". Этот гол гарантировал, что команда останется на вершине таблицы.



Структура Примеры означала, что команде все еще предстоит финал против "Сан-Лоренцо", выигравшего другую конференцию, в матче за право называться чемпионами лиги. Но этот соперник для "Лануса" был не более чем "лежачим полицейским" — Альмирон забил второй гол в разгроме со счетом 4:0, который гарантировал "Ланусу" второй титул в истории.



"Все фанаты "Лануса" знали, что ему придется уйти", — говорит Фернандес. "Для получения клубом трансферных денег, для собственного развития — не было никаких сомнений, что он попадет в большую европейскую лигу".



"Атланта Юнайтед" (2016-19)



В конце 2016 года "Атланта Юнайтед" пыталась сформировать команду. Новый клуб в МЛС имел недавно построенный домашний стадион, который должен был быть разделен с командой НФЛ "Атланта Фэлконз", но генеральный директор Даррен Илз, который теперь работает в "Ньюкасле", искал не только половину команды, но и главного тренера.



Им также нужны были три исключительных игрока — звездные исполнители, которые не учитывались бы в потолке зарплат. Наблюдая за триумфом "Лануса" в том сезоне, руководство "Атланты" решило, что нашло главную звезду для своей команды.



"Мы буквально собирали клуб по кусочкам", — говорит высокопоставленный менеджер "Атланты" на условиях анонимности. "Мы определили Аргентину как место, откуда мы могли бы взять игроков, прокачать их и отправить в Европу. Мы просто чувствовали, что с его физическими данными и стилем игры он идеально подойдет нам".



"Во время покупки Альмирона Херардо "Тата" Мартино был объявлен нашим тренером. Он был бывшим менеджером Парагвая, Аргентины и "Барселоны". Это было почти решающим фактором для того, чтобы заполучить Альмирона".



Мартино, который руководил "Серро", когда Альмирон был девятилетним фанатом, был учеником футбольной школы Марсело Бьелсы. Подписание контракта с энергичным Альмироном дополнило бы команду, наполненную южноамериканскими талантами, в том числе его соотечественником из Парагвая Гектором Вильяльбой и венесуэльским нападающим Хосефом Мартинесом.



Затраты в размере 8 миллионов долларов были вторым по величине гонораром, выплаченным командой МЛС в истории, всего на 1 миллион долларов меньше, чем переход Клинта Демпси из "Тоттенхэма" в "Сиэтл Саундерс" тремя годами ранее.



"Мы знали, что он будет важным подписанием", — сказал The Athletic Майкл Паркхерст, капитан "Атланты" в 2016 году. "Итак, мы все смотрели его на YouTube. Но потом он появился, и мы подумали: "Боже мой, его раздавят". Он выглядел так, будто весил всего 59 кг".



Первая игра в истории "Атланты" была дома против "Нью-Йорк Ред Буллз", флагманской франшизы. "Атланта" проиграла со счетом 1:2, но Альмирон чуть не повторил гол в дерби против "Банфилда", прорвавшись с центральной линии поля, но не сумев набрать достаточно воздуха в свои легкие, чтобы убежать.



Он компенсировал это во второй игре, дважды забив в ворота "Миннесоты Юнайтед", прежде чем хет-трик против "Хьюстон Динамо" в мае показал, что Альмирон быстро продвигается вперед.



"Я никогда не видел кого-нибудь, кто был бы быстрее с мячом, чем без него — кроме Мигеля", — говорит бывший нападающий "Сандерленда" Кенвин Джонс, товарищ по команде Альмирона в "Атланте". "Я понимаю, почему они назвали его "Угорь". Да, он очень жилистый, но это помогает ему проскальзывать между людьми, которые намного больше него".



Джонс также заметил, что Альмирон начал выгибать спину во время бега, что делало его еще более скользким. Тем временем, Паркхерст пересмотрел свою оценку. "Эта способность ускользать от защитников, эта способность маневрировать верхней частью тела", — смеется он. "Это было невероятно. Физически, до перехода в МЛС, он как раз полагался на эту способность, но стал проводить много времени в спортзале, до и после тренировок. Он сумел подкачать верхнюю часть тела и стал еще сильнее".



Паркхерст, центральный защитник, также был благодарен Альмирону за оборонительную работу. "Он не типичный номер 10", — говорит Паркхерст. "Иногда он так гонял, что мы говорили: "Эй, Мигель, побереги себя". Он всегда был готов вернуться, чтоб помочь защитникам — настолько энергичным он был. И не только в дни матчей — Паркхерст вспоминает, как Альмирон пробегал мимо него на тренировке, смеялся и бормотал: "Эй, старик".



Всего за второй год своего существования "Атланта" прошла полный цикл. Команда стала чемпионом лиги, Альмирон забил 12 голов и сделал 11 передач и был включен в Команду Сезона. Три клуба, три чемпионства: Альмирон был готов. Пришло время его путешествия через Атлантику.



"Ньюкасл" (2019 — ?)



На северо-востоке Англии Рафа Бенитес провел половину своего последнего сезона, глубоко разочарованный недостаточными инвестициями в свою команду. Альмирон был долгосрочной целью, и испанский менеджер хотел завершить сделку в ближайшее время.



Его желание исполнилось до последнего дня трансферного окна. Это были трудные переговоры: Майк Эшли все еще руководил "Ньюкаслом", в то время как "Атланта", заплатив почти рекордную сумму за парагвайца, требовала от потенциальных покупателей таких же обязательств. Клубы со всей Европы, особенно в Италии, также проявили интерес.



Когда в конце концов был согласован гонорар (21 миллион фунтов стерлингов), это была самая большая сумма, которую когда-либо платили за игрока МЛС, и на тот момент рекордная сумма для "Ньюкасла".



Как и в "Атланте", Альмирон промчался в своем дебютном матче так, что едва не забил гол, попав в штангу в игре с "Хаддерсфилдом". Несмотря на отсутствие голов, парагваец произвел впечатление в своем первом сезоне, став партнером Айозе Переса за спиной южноамериканца Саломона Рондона.



Но когда летом ушел раздраженный отсутствием трансферов Бенитес, жизнь Альмирона при его преемнике Стиве Брюсе оказалась трудной. Ему не удалось забить в своих первых 26 матчах за "Ньюкасл". За этим последовал знаменитый комментарий Джека Грилиша, в котором "играть как Альмирон" было использовано в качестве уничижительного сравнения.



Система игры при Брюсе часто сводилась к пяти защитникам по умолчанию, и он полагался на Альмирона и Аллана Сен-Максимена, которые несли мяч вперед из глубины. Это была совсем другая система, чем в "Атланте", где Альмирон был скорее "вскрывателем обороны", чем доставщиком мяча. В "Ньюкасле" его также часто просили сменить позицию.



Хотя универсальность Альмирона была преимуществом при Мартино, многие не были удивлены, что ему было трудно, когда Брюс выдвигал аналогичные требования.



"Я не думаю, что он был подходящим менеджером для Мигеля", — говорит Джонс, который также играл под началом Брюса в "Сандерленде" в 2009–2010 годах. "Брюс немного более олдскулен, разные персонажи подходят разным игрокам. Его проблемы при Брюсе меня не удивили".



Под руководством Эдди Хау Альмирон восстановил связь со своим тренером. Хау и его помощники работали над деталями позиционирования Альмирона, особенно над его взаимодействием с Кираном Триппьером и Бруно Гимараесом.



"Эдди Хау вдохновил меня на то, чтобы заняться коучингом", — говорит Джонс. "Он невероятный тренер, и под его началом у Мигеля есть шанс стать одним из лучших".



Сейчас насмешки Грилиша выглядят смешно — особенно после того, как Альмирон расправился с ним при личной встрече. Мигель — один из самых прогрессирующих игроков Премьер-Лиги и тот, кого хотят заполучить многие клубы из Лиги Чемпионов. Но "Ньюкасл" сейчас — птица высокого полета и может самостоятельно стать клубом из Лиги Чемпионов уже в следующем сезоне. Кажется, "Угорь" нашел для себя место постоянной дислокации и не нуждается в переменах. Его путешествие подошло к концу — на севере Англии он чувствует себя как дома и нашел условия, в которых может расти вместе с командой и клубом.



Сергей Бабарика, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru