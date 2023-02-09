"Тоттенхэм" заинтересован в Марке Гехи

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи грядущим летом.

По информации Evening Standard, "Тоттенхэм" следит за Гехи с момента, как Марк покинул "Челси" и перебрался в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов в 2021 году.



Нет никаких свидетельств тому, что у "Челси" есть опция обратного выкупа Гехи, однако "синим" положена внушительная доля от последующей перепродажи игрока "орлами".



За последние полгода "Челси" и так приобрел в центр обороны Бенуа Бадиашиле, Весле Фофана и Калиду Кулибали, поэтому "синие" едва ли будут вступать в борьбу с "Тоттенхэмом" за Гехи.



Переход 22-летнего англичанина ивуарийского происхождения к "шпорам" может стать плохой новостью для Давинсона Санчеса, который и так не пользуется особым доверием со стороны главного тренера Антонио Конте в этом сезоне.