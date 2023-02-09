Рэтклифф обратился к банкирам с Уолл Стрит для покупки "Юнайтед"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им "Манчестер Юнайтед".

Еще в январе официальный представитель Рэтклиффа сообщил, что основатель и глава химической компании Ineos "включился в процесс" по приобретению "Юнайтед".



Как сейчас сообщает Bloomberg, Рэтклифф обратился к банкирам с Уолл Стрит за консультацией и финансовой поддержкой для составления официального предложения.



Семейство Глэйзеров завершает сбор предложений в конце следующей недели и надеется выручить за "Юнайтед" около 6 млрд. фунтов, хотя цена в диапазоне 4.1-4.5 млрд. фунтов выглядит более реалистичной.



А Sky Sports добавляет, что свое предложение насчет клуба с "Олд Траффорд" также могут сделать частные инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, но речь идет не о владеющей ПСЖ компании Qatar Sports Investments.



Катарцы уже обратились к инвестиционному банку Raine Group, который от лица Глэйзеров занимается сбором предложений, и теперь решают, выдвигать ли свой "оффер", но переплачивать они не собираются.