Рэтклифф обратился к банкирам с Уолл Стрит для покупки "Юнайтед"
Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им "Манчестер Юнайтед".
Еще в январе официальный представитель Рэтклиффа сообщил, что основатель и глава химической компании Ineos "включился в процесс" по приобретению "Юнайтед".
Как сейчас сообщает Bloomberg, Рэтклифф обратился к банкирам с Уолл Стрит за консультацией и финансовой поддержкой для составления официального предложения.
Семейство Глэйзеров завершает сбор предложений в конце следующей недели и надеется выручить за "Юнайтед" около 6 млрд. фунтов, хотя цена в диапазоне 4.1-4.5 млрд. фунтов выглядит более реалистичной.
А Sky Sports добавляет, что свое предложение насчет клуба с "Олд Траффорд" также могут сделать частные инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, но речь идет не о владеющей ПСЖ компании Qatar Sports Investments.
Катарцы уже обратились к инвестиционному банку Raine Group, который от лица Глэйзеров занимается сбором предложений, и теперь решают, выдвигать ли свой "оффер", но переплачивать они не собираются.
09.02.2023 22:00
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В итоге он и купит
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