Биссума ложится на операцию на лодыжке

"Тоттенхэм" на продолжительное время лишился своего полузащитника Ива Биссума, который ложится на операцию на травмированной лодыжке.

Напомним, только накануне стало известно, что "Тоттенхэм" потерял на срок до двух месяцев своего первого номера Уго Льориса, который повредил связки колена в матче против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



А сейчас в лазарет "Тоттенхэма" угодил Биссума, у которого была диагностирована трещина в лодыжке. В своем официальном заявлении "шпоры" сообщают, что Ив будет прооперирован уже в пятницу, однако сроки восстановления не называются.



К счастью для главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, Биссума — это не такая чувствительная потеря, как Льорис. После своего перехода из "Брайтона" прошлым летом Ив принял участие только в восьми матчах Премьер-Лиги, обычно проигрывая конкуренцию Родриго Бентанкуру и Пьер-Эмилю Хейбьергу.



Тем не менее, 26-летний малиец травмировался совсем не вовремя, потому что уже на следующей неделе "Тоттенхэм" стартует в плей-офф Лиги Чемпионов. Также "шпоры", помимо Премьер-Лиги, продолжают выступать в Кубке Англии, и глубина состава на этом отрезке имеет большое значение для Конте.