Гвардиола номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА.

Помимо Гвардиолы, в шорт-лист также вошли Карло Анчелотти из "Реала" и Лионель Скалони из сборной Аргентины.



В прошлом сезоне Гвардиола добыл для "Сити" четвертый титул Премьер-Лиги за пять лет. Подопечные каталонского специалиста забили 99 голов в 38 матчах чемпионата, играя в яркий футбол.



Для Анчелотти и его "Реала" сезон 2021/22 оказался отмечен победами в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, а Скалони в свою очередь выиграл с аргентинской сборной Чемпионат Мира в Катаре.



Тренер Года будет назван во время торжественной церемонии в Париже 27 февраля. Победителя определит голосование тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.