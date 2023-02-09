Гвардиола номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был номинирован на звание Тренера Года по версии ФИФА.

Помимо Гвардиолы, в шорт-лист также вошли Карло Анчелотти из "Реала" и Лионель Скалони из сборной Аргентины.

В прошлом сезоне Гвардиола добыл для "Сити" четвертый титул Премьер-Лиги за пять лет. Подопечные каталонского специалиста забили 99 голов в 38 матчах чемпионата, играя в яркий футбол.

Для Анчелотти и его "Реала" сезон 2021/22 оказался отмечен победами в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, а Скалони в свою очередь выиграл с аргентинской сборной Чемпионат Мира в Катаре.

Тренер Года будет назван во время торжественной церемонии в Париже 27 февраля. Победителя определит голосование тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, тренеры, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 20:00

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  1. raka-eve 09.02.2023 20:35 # raka-eve
    обосрется лысый, аргентина заберет все личные трофеи

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  2. liverpyl 09.02.2023 20:14 # liverpyl
    КОРОЛЬ!!!

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  3. slash-lfc 09.02.2023 20:09 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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