Эвра оштрафовали за гомофобные высказывания

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра был оштрафован на 2,670 фунтов за гомофобные высказывания на видео в социальных сетях.

Соответствующее видео Эвра опубликовал в своем аккаунте на Snapchat после победы "Юнайтед" (1:3) над ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов в марте 2019.



"Париж, вы квиры, вы квиры", — произносит Патрис.



"Здесь говорят мужчины", — затем добавляет 41-летний француз, утверждая, что "красные дьяволы" были большими мачо на "Парк де Пренс", нежели ПСЖ.



После таких высказываний на Эвра подали в суд две антидискриминационные организации, и в четверг Патрис предстал перед Фемидой в Париже.



Как сообщает Daily Mail, в итоге Эвра был признан виновным и теперь должен выплатить штраф в французскую казну в размере 1,000 евро (890 фунтов) и компенсацию выигравшим дело организациям в размере 2,000 евро (1,780 фунтов).