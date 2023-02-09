Эвра оштрафовали за гомофобные высказывания
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра был оштрафован на 2,670 фунтов за гомофобные высказывания на видео в социальных сетях.
Соответствующее видео Эвра опубликовал в своем аккаунте на Snapchat после победы "Юнайтед" (1:3) над ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов в марте 2019.
"Париж, вы квиры, вы квиры", — произносит Патрис.
"Здесь говорят мужчины", — затем добавляет 41-летний француз, утверждая, что "красные дьяволы" были большими мачо на "Парк де Пренс", нежели ПСЖ.
После таких высказываний на Эвра подали в суд две антидискриминационные организации, и в четверг Патрис предстал перед Фемидой в Париже.
Как сообщает Daily Mail, в итоге Эвра был признан виновным и теперь должен выплатить штраф в французскую казну в размере 1,000 евро (890 фунтов) и компенсацию выигравшим дело организациям в размере 2,000 евро (1,780 фунтов).
09.02.2023 19:00
Просмотров: 610
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Манк хуле ....
(ответить)
Такой бред. Куда катится цивилизованный мир?
(ответить)
А Михаила накажут за расизм
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий