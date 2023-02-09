Эвра оштрафовали за гомофобные высказывания

Патрис Эвра Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра был оштрафован на 2,670 фунтов за гомофобные высказывания на видео в социальных сетях.

Соответствующее видео Эвра опубликовал в своем аккаунте на Snapchat после победы "Юнайтед" (1:3) над ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов в марте 2019.

"Париж, вы квиры, вы квиры", — произносит Патрис.

"Здесь говорят мужчины", — затем добавляет 41-летний француз, утверждая, что "красные дьяволы" были большими мачо на "Парк де Пренс", нежели ПСЖ.

После таких высказываний на Эвра подали в суд две антидискриминационные организации, и в четверг Патрис предстал перед Фемидой в Париже.

Как сообщает Daily Mail, в итоге Эвра был признан виновным и теперь должен выплатить штраф в французскую казну в размере 1,000 евро (890 фунтов) и компенсацию выигравшим дело организациям в размере 2,000 евро (1,780 фунтов).


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 610

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 09.02.2023 19:24 # chelsiukpro
    Манк хуле ....

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  2. suddenly 09.02.2023 19:19 # suddenly
    Такой бред. Куда катится цивилизованный мир?

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  3. ilovemanutd 09.02.2023 19:03 # ilovemanutd
    А Михаила накажут за расизм

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