FA обвинила МЮ и "Пэлас" в неподобающем поведении их игроков

FA обвинила "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" в неподобающем поведении их игроков во время матча Премьер-Лиги 4 февраля.

Победный для "Юнайтед" (2:1) матч против "Пэлас" на "Олд Траффорд" в прошлую субботу был отмечен стычкой всех 20 полевых игроков у бровки в середине второго тайма.



В результате этой массовой конфронтации полузащитник "красных дьяволов" Каземиро, попытавшийся придушить Уилла Хьюза, получил прямую красную карточку и теперь отбывает трехматчевую дисквалификацию.



В официальном заявлении Ассоциации говорится, что оба клуба обвиняются в неподобающем поведении, а отдельно "Юнайтед" — в том, что не смог удержать своих игроков от грубого поведения.



Оба клуба обязаны предоставить свои объяснения в срок до понедельника, 13 февраля.